[{"available":true,"c_guid":"c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","shortLead":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","id":"20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577df4fb-adeb-4fe2-8d83-22d2c7e117ef","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","timestamp":"2018. november. 24. 15:07","title":"Az alagúton keresztül mentették ki a 2-es metró utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fábry Sándor humorista fél perc alatt jobban leoltotta a kormánysajtót, mint a parlamenti ellenzék fél év alatt. Mindezt pedig a Duna TV-ben.","shortLead":"Fábry Sándor humorista fél perc alatt jobban leoltotta a kormánysajtót, mint a parlamenti ellenzék fél év alatt...","id":"20181125_Varatlan_helyrol_fasisztaztak_le_a_kormanyparti_teveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d6fa2-318c-4c4a-9e33-946907cb4571","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Varatlan_helyrol_fasisztaztak_le_a_kormanyparti_teveket","timestamp":"2018. november. 25. 13:31","title":"Fábry Sándor nemes egyszerűséggel lefasisztázta a kormánypárti tévéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat választották Szél Bernadett Facebok-posztja szerint. A politikus kikérte az adatokat.","shortLead":"A hajléktalanok pedig egyszerűen más területekre mentek, kevésbé vannak szem előtt, de jellemzően nem a szállókat...","id":"20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719214fc-bd1b-40a9-8e59-cc83a62cd563","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Nyolc_hajlektalant_zsuppolt_be_a_rendorseg_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 25. 12:25","title":"Nyolc hajléktalant zsuppolt be a rendőrség egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecbf14a-e152-4ea9-aeef-ddf67fb1a751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monument Valley rengeteg elismerést nyert már el, hamarosan mozifilm is készül belőle. Most akciósan tölthető le a játék mindkét része androidos telefonokra.","shortLead":"A Monument Valley rengeteg elismerést nyert már el, hamarosan mozifilm is készül belőle. Most akciósan tölthető le...","id":"20181123_android_monument_valley_2_jatek_android_google_play_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cecbf14a-e152-4ea9-aeef-ddf67fb1a751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f13c25-1b8e-4296-b5d5-60e03e2a0ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_android_monument_valley_2_jatek_android_google_play_akcio","timestamp":"2018. november. 23. 19:03","title":"3200 forint helyett most 700 forintért töltheti le Androidra a két talán legszebb játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi levegőminőségi terv kidolgozására és végrehajtásának szigorú ellenőrzésére.","shortLead":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi...","id":"20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d11274-46ce-465d-a450-570e2f1c061b","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 21:01","title":"Perel a Levegő Munkacsoport a budapesti légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f03d88-e869-4bdc-906c-675354d43787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Egyetlen csésze tea sem hasonlít egyetlen másikhoz sem\"-tartja egy kínai mondás. Hogy ez mennyire igaz, arról meggyőződhetünk A Tea Napján november 25-én, vasárnap az Erzsébet téri Akváriumban. ","shortLead":"\"Egyetlen csésze tea sem hasonlít egyetlen másikhoz sem\"-tartja egy kínai mondás. Hogy ez mennyire igaz, arról...","id":"20181123_Ideje_a_teanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f03d88-e869-4bdc-906c-675354d43787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f0564e-18e1-44b4-bd32-377641ce84c0","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ideje_a_teanak","timestamp":"2018. november. 24. 19:13","title":"Ideje a teának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi Oktatási Stúdióban tanít, valamint a WMN-re és a Recorder magazinba ír. Különös ismertetőjegye a foci (és a futballfotózás), az opera és a bulldogok iránti rajongása, első könyve pedig május elején jelent meg Belemenés címmel. Hogy, hogy nem, egy focikönyvvel van dolgunk – persze ez nem ilyen egyszerű.



","shortLead":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi...","id":"20181123_Olyat_ad_amit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b066be-47a7-4304-872e-03299483f20d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181123_Olyat_ad_amit","timestamp":"2018. november. 23. 19:30","title":"„Olyat ad, amit máshonnan nem kapok meg” – Interjú Csepelyi Adrienn-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén, a Cipősdoboz gálán. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. Kiderült: Chuck Norris is emberből van.","shortLead":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris...","id":"20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33c4a6-07f6-48bf-858b-e60a35096194","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","timestamp":"2018. november. 25. 12:30","title":"Chuck Norris is emberből van, de azért megmutatta a fojtófogást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]