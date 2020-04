Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat mozgatják.","shortLead":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat...","id":"202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f82d50-d12a-47cb-884c-d30105198503","keywords":null,"link":"/360/202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","timestamp":"2020. április. 12. 15:00","title":"Másfél millió forintos vagyont \"egyszerűsítettek\" Mészáros Lőrinc jó ismerősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","shortLead":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","id":"20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6c8bdf-f016-423d-ad6b-4eea2197b40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","timestamp":"2020. április. 11. 20:42","title":"Koronavírus: Amerika lehagyta Olaszországot a halálozások számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","shortLead":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","id":"20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbfe79-5003-4757-b554-9049ebc54428","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","timestamp":"2020. április. 11. 11:49","title":"Meglépett egy koronavírusos beteg az Uzsoki kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként 50 darabot.","shortLead":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként...","id":"20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f7409-4521-460c-8a46-ac404524cb61","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","timestamp":"2020. április. 11. 21:24","title":"Arcmaszkokat osztogatnak a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","shortLead":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","id":"20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df740a86-6855-4cf5-85c3-58a226ee93b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 10:53","title":"A Walt Disney World 43 ezer dolgozójának munkaviszonyát függesztik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus elleni védekezéshez arcpajzsot kapott, több mint 10 ezer egészségügyi dolgozó. ","shortLead":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus...","id":"20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a50fc8-a38a-419e-9aeb-97f2e798d005","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","timestamp":"2020. április. 10. 17:45","title":"\"Azoknak akartam segíteni, akik életemet megmentették\" - Nincs arcpajzs? Ők nyomtatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]