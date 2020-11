Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"Nem igaz, hogy 236 km/h-s sebességgel száguldott egy Mustang október 8-án, noha egy erről szóló hír jelent meg – fényképpel együtt a rendőrség hivatalos oldalán. A fénykép eredetije lapunk birtokába került, eszerint a gépkocsi sofőrje 136 km/h-s sebességgel ment, amikor a traffipax bemérte. Egy olyan útszakaszon, ahol 90 km/h a megengedett maximális sebesség.","shortLead":"Nem igaz, hogy 236 km/h-s sebességgel száguldott egy Mustang október 8-án, noha egy erről szóló hír jelent meg –...","id":"20201103_Kamu_hogy_236tal_ment_a_Mustangos_meghamisitott_kepet_kozolhetett_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf474bea-0702-4357-9a0d-5e475e31a347","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Kamu_hogy_236tal_ment_a_Mustangos_meghamisitott_kepet_kozolhetett_a_rendorseg","timestamp":"2020. november. 03. 15:31","title":"Kamu, hogy 236-tal ment a Mustang, meghamisított képet közölhetett a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kormányinfón derült ki, egy újságírói kérdésre adott miniszteri válaszból. ","shortLead":"Ez a kormányinfón derült ki, egy újságírói kérdésre adott miniszteri válaszból. ","id":"20201104_Nem_packazik_a_kormany_az_orvosokkal_tovabbra_is_lehet_masodallast_vallalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc9c1e-b88c-435c-aba2-ab10f4b55134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Nem_packazik_a_kormany_az_orvosokkal_tovabbra_is_lehet_masodallast_vallalni","timestamp":"2020. november. 04. 15:35","title":"Nem packázik a kormány az orvosokkal, békeidőben nem vezénylik őket más kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre nyoma sincs az akvizíció lezárásának.","shortLead":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre...","id":"20201103_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5545de-186d-4518-89c5-88e5cede4526","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 17:03","title":"Google-Fitbit akvizíció: nagy a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","shortLead":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","id":"20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868008e-6092-49a1-8722-0ea83343f0ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","timestamp":"2020. november. 02. 18:18","title":"Merkel: A kórházak már közelítenek az akut vészhelyzet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi író minősítette Jacinda Ardern új kormányának tagját. Válaszul a szerző könyvét kivonták egy webáruház kínálatából. ","shortLead":"Egy új-zélandi író minősítette Jacinda Ardern új kormányának tagját. Válaszul a szerző könyvét kivonták egy webáruház...","id":"20201104_Sikerult_azonnal_civilizalatlannak_nevezni_Jacinda_Ardern_oslakos_kulugyminiszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3bb776-5a6a-453f-879b-f357efa564cc","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Sikerult_azonnal_civilizalatlannak_nevezni_Jacinda_Ardern_oslakos_kulugyminiszteret","timestamp":"2020. november. 04. 11:20","title":"Sikerült azonnal civilizálatlannak nevezni Jacinda Ardern őslakos külügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges frekvenciapályázatok kiírását. A munka ettől függetlenül halad, csak nem olyan ütemben, ahogy az illetékesek eltervezték.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges...","id":"20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8ddc53-4971-4596-b43b-95c09b7536ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 03. 08:36","title":"EU-s 5G-fejlesztések: messze vagyunk még a kitűzött céltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dffa773-61ff-4698-b70e-1fc4b4da759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pletykák szerint hamarosan minden korábbinál nagyobb benzinmotor kerülhet az amerikai izomautó aktuális kivitelébe.","shortLead":"Pletykák szerint hamarosan minden korábbinál nagyobb benzinmotor kerülhet az amerikai izomautó aktuális kivitelébe.","id":"20201103_68_literes_v8ast_kaphat_a_ford_mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dffa773-61ff-4698-b70e-1fc4b4da759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa01ecb-e16d-422a-8148-ece7f34d7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_68_literes_v8ast_kaphat_a_ford_mustang","timestamp":"2020. november. 03. 09:21","title":"6,8 literes V8-ast kaphat a Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]