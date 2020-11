Csendben módosította a halálos ítéletek végrehajtásának szabályait az amerikai igazságügyi minisztérium - jelentette az Associated Press hírügynökség. Így a jövőben már nem csak méreginjekcióval végezhetik ki a halálraítélteket, hanem többek között mérgesgázzal vagy sortűzzel is.

A pénteken megjelent új szabályok alapján ugyanis az amerikai kormány jogosult lesz az adott államban érvényes kivégzési módszereket is használni (a méreginjekción kívül), ezek tárháza pedig meglehetősen széles: egy sor szövetségi államban áramütéssel (villamosszékben), nitrogén gázzal, sortűzzel vagy akasztással is ki lehet végezni a halálsoron lévő elítélteket.

Az AP szerint ugyanakkor az még nem világos, hogy a december 24-én életbe lépő szabályt miként fogják érvényre juttatni. Az igazságügy 5 kivégzést tervezett be az amerikai elnökváltás időszakára, ebből kettőt még biztosan méreginjekcióval hajtanak végre, de a januárra tervezett három ítélet végrehajtásának módja egyelőre kétséges.

Joe Biden megválasztott elnök egyébként ellenzi és be is tiltaná a halálbüntetést, de nem biztos, hogy ez a halálsoron most várakozóknak is jó hír.