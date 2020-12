Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy függesszék fel az Egyesült Királyságból érkezők beutazási tilalmát – közölte a testület.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy az enyhítésre azért lenne szükség, hogy folyamatos legyen a kontinens és Nagy-Britannia közötti élelmiszer-ellátás. Azt írták, hogy jelenleg is több, nagyrészt élelmiszert szállító teherautó vesztegel a doveri kikötőnél, hogy Franciaországba jusson. Azok számára is fontos lehet az enyhítés, akik Nagy-Britanniából utaznának haza az ünnepekre, idézi a közlemény az unió igazságügyi biztosát.

Didier Reynders hangsúlyozta, hogy bár az Európai Bizottság a tilalom felfüggesztését javasolja, azt kérik, hogy akik tehetik, a nem létszükségletű utazásukat függesszék fel.

Pánikra nincs ok, de a koronavírus új mutációja még okozhat gondokat Valóságos pánik tört ki Európában, miután kiderült, hogy az Egyesült Királyságban a koronavírus egy új, a korábbinál jóval fertőzőbb változata felelős a kiugró esetszámokért. Néhány napon belül országok tucatjai tiltották ki a szigetországból érkező légi járatokat, a brit szupermarketek áruhiánytól félnek.

Az Egyesült Királyságban szeptember 20-án mutatták ki a koronavírus egyik új mutációját, amely november végén, illetve december elején kezdett nagyobb tempóban terjedni Londonban és Anglia délkeleti részén.

A vírus új változata miatt múlt hét vasárnap Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Írország, Olaszország, Horvátország, Bulgária, Románia, a balti országok, valamint Törökország, Izrael, Kuvait, Kanada és Salvador jelentette be, hogy nem enged be repülőket az Egyesült Királyságból. Hollandia nem fogad be onnan érkező kompokat sem, a franciák pedig leállították a tengeri teherforgalom fogadását is. Később Lengyelország is csatlakozott az országokhoz, és Magyarország is úgy döntött, hogy megtiltja az Egyesült Királyságból érkezők beutazását.

Az országok annak ellenére döntöttek a korlátozás mellett, hogy az új mutációról egyelőre nagyon keveset tudni. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) vasárnap kiadott tájékoztatójában is felhívta a figyelmet, hogy egyelőre nem tudni, hogy mennyivel fertőzőbb az új variáns, milyen mértékben terjedt el az Egyesült Királyságban, vagy hogy mennyire hatékonyak vele szemben a már kifejlesztett vakcinák.

A BioNTech elnöke mai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy "nagy valószínűség szerint" az oltásuk az új mutáció ellen is véd, szükség esetén pedig hat hét alatt tovább lehet fejleszteni.