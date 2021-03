Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak egy ma még szürke házfalra festett 3D-s képpel.\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak...","id":"20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb4d47-9512-44f1-ad20-8b58e7f3e616","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","timestamp":"2021. március. 03. 14:30","title":"Gigantikus biciklit lehet festeni 800 ezerért Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934d9b4-dcec-4128-ae74-c83f913dcc09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teszi mindezt virágos ingben, napszemüvegben, háttérben pálmafás udvarral Elvis Crespo Tu Sonrisa című dalára.



","shortLead":"Teszi mindezt virágos ingben, napszemüvegben, háttérben pálmafás udvarral Elvis Crespo Tu Sonrisa című dalára.



","id":"20210303_Senki_nem_tancol_ugy_83_evesen_mint_Anthony_Hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0934d9b4-dcec-4128-ae74-c83f913dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d3145d-85f7-43d3-b406-628857bd6dc7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Senki_nem_tancol_ugy_83_evesen_mint_Anthony_Hopkins","timestamp":"2021. március. 03. 09:04","title":"Senki nem táncol úgy 83 évesen, mint Anthony Hopkins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","shortLead":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","id":"20210304_autok_szemelyauto_oregedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a78305-2db6-4c6e-bde8-181c0bffdbeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_autok_szemelyauto_oregedes","timestamp":"2021. március. 04. 05:27","title":"Rohamosan öregszik a magyarok autóállománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy egyedét, amelyekről kiderült, képesek világítani a sötétben.","shortLead":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy...","id":"20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e9ab1-da60-471c-ba65-8075c1a35cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","timestamp":"2021. március. 03. 19:03","title":"Világító cápákra bukkantak a tudósok Új-Zélandnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak.","shortLead":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében...","id":"20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e31be6-eef4-4ffd-b565-bb14084145fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","timestamp":"2021. március. 04. 12:02","title":"Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor nem is jöhetett volna a felfordulás.","shortLead":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor...","id":"20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6029fd1f-490f-4386-8429-875a3a59e6c6","keywords":null,"link":"/360/20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","timestamp":"2021. március. 03. 17:00","title":"\"Írjam alá, vagy kirúgnak\" – Így ment a statáriális jogviszonyváltás a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]