[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de a hirtelen jött tesztigény hatására kiterjesztették a tevékenységüket.","shortLead":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de...","id":"20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178088b6-38aa-4d65-95cc-3c1f65d1fb51","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 11. 11:36","title":"Százmilliós nyereséget termelt koronavírus-teszteléssel egy újlengyeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai cégek; 450 milliárd forintos kínai hitelt venne fel a magyar állam egy kínai egyetem építésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai...","id":"20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e09bd0d-b197-440c-8426-556b56c10435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","timestamp":"2021. április. 11. 07:00","title":"És akkor 2,5 millió beoltott kellett ahhoz, hogy a kormány végre korlátozza a bolti tumultust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése – közölte a közösségi oldal péntek éjjel.","shortLead":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése –...","id":"20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3600bffc-6d90-48b9-b61d-c02ae6fb929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","timestamp":"2021. április. 10. 00:13","title":"Facebook: Egyszerű technikai hiba volt a magyar politikusok visszafogása, de már elhárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef398b-f74e-4025-ae4b-0f8c65c34db6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Amikor valakit lecserélnek, és erre ő ilyen arcot vág, akkor tiszteletlen. Nem az edzővel, hanem a csapattal szemben\" - mondta Dárdai Pál argentin játékosáról, Santiago Ascacibarról. ","shortLead":"\"Amikor valakit lecserélnek, és erre ő ilyen arcot vág, akkor tiszteletlen. Nem az edzővel, hanem a csapattal szemben\"...","id":"20210411_Dardai_elbeszelgetett_sertodos_golszerzojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddef398b-f74e-4025-ae4b-0f8c65c34db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6686ed-65bf-48ea-8062-c14978a98295","keywords":null,"link":"/sport/20210411_Dardai_elbeszelgetett_sertodos_golszerzojevel","timestamp":"2021. április. 11. 12:24","title":"Dárdai elbeszélgetett sértődős gólszerzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő, miközben elképesztően bájos megjelenésű. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő...","id":"20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1df4244-7bc6-4b1b-9ccd-7b3c67321b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","timestamp":"2021. április. 10. 06:41","title":"Cukiság kimaxolva: beültünk a talán legszebb magyar Messerschmittbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német parlament külügyi bizottságának tagjai levelet írtak a február óta börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnak, amelyben a nemzetközi jogba ütköző \"célzott kínzásnak\" nevezik azt, ahogy az orosz hatóságok vele bánnak - írta a dpa német hírügynökség szombaton, a Der Spiegel című német folyóirat értesülésére hivatkozva.","shortLead":"A német parlament külügyi bizottságának tagjai levelet írtak a február óta börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij...","id":"20210410_Nemet_kepviselok_megirtak_Navalnijnek_hogy_szerintuk_celzottan_kinozzak_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e07c0d-5503-49a6-88eb-c8f9f2f53ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Nemet_kepviselok_megirtak_Navalnijnek_hogy_szerintuk_celzottan_kinozzak_ot","timestamp":"2021. április. 10. 16:50","title":"Német képviselők megírták Navalnijnek, hogy szerintük célzottan kínozzák őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bdc39-9b47-403f-9292-0f37f6cf7730","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A válasz röviden: a Moshi Deep Purple. Bővebben: egy könnyen hordozható és pikk-pakk összeállítható doboz, amely UV-fénnyel fertőtleníti mindennapos használati tárgyainkat. Akkor is hasznos lehet, amikor éppen nincs koronavírus-járvány.","shortLead":"A válasz röviden: a Moshi Deep Purple. Bővebben: egy könnyen hordozható és pikk-pakk összeállítható doboz, amely...","id":"20210411_moshi_deep_purple_uv_fertotlenito_doboz_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bdc39-9b47-403f-9292-0f37f6cf7730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c4d2a-6fad-4d1a-a3c2-5c5b77569050","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_moshi_deep_purple_uv_fertotlenito_doboz_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 11. 08:03","title":"Mi az: ha becsukja 4 percre, megöli a koronavírust (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]