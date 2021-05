Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","shortLead":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","id":"20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e94f4d5-329c-4157-8dc5-11748de957bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 25. 21:35","title":"Raktárban pihen az 500 darab magyar fejlesztésű lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dce72d-fd37-4162-a937-b64be07a4f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-jelölt elmondta, az ellenzéki indulók közül kiket látna szívesen későbbi stábjában. Arra, hogy Gyurcsány Ferencet el tudja-e képzelni a stábjában, azt mondta, ő nem akar szerepet vállalni a következő kormányban.

","shortLead":"A miniszterelnök-jelölt elmondta, az ellenzéki indulók közül kiket látna szívesen későbbi stábjában. Arra...","id":"20210525_karacsony_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3dce72d-fd37-4162-a937-b64be07a4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2198a3-c087-4042-ad4f-51fa12517707","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_karacsony_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. május. 25. 08:54","title":"Karácsony szerint nem az ő stratégiája a legnyerőbb az előválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","shortLead":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","id":"202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76241bb2-b969-4c48-8e0a-4497817af523","keywords":null,"link":"/360/202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Itthon készül a forgóváz a majdan 200-zal száguldó vonatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","shortLead":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","id":"20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb232508-b2b3-4f92-b271-d2b3ba9acaab","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2021. május. 26. 10:22","title":"Több mint száz éve kihaltnak hitt óriásteknősre bukkantak a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen különálló halmazt, melyek összemosása vélhetően mérhető választói elvárásoknak felel meg. Vélemény.","shortLead":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen...","id":"20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f06890-b100-4d87-be39-7d66f608a087","keywords":null,"link":"/360/20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","timestamp":"2021. május. 26. 17:00","title":"Seres László: Az 1 százalék védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","shortLead":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","id":"20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041a37b-676f-4b0e-9767-077ae3f75542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","timestamp":"2021. május. 25. 20:10","title":"Influenszereknek fizetett volna egy PR-ügynökség, hogy azt hazudják, a Pfizer-vakcinák több száz ember halálát okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]