[{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","shortLead":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","id":"20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70edb5d-0308-489e-8bda-5e4bb8c92a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 09:40","title":"Reuters Intézet: A HVG és az RTL Klub a legmegbízhatóbb hírforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351f8b40-c292-4cdd-ac0c-90fee55109c6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kedvezményesen 13,5 millió forinttól kapható itthon a Kia csak és kizárólag elektromos hajtáslánccal készülő újdonsága, ami akár áramforrásként is képes üzemelni.","shortLead":"Kedvezményesen 13,5 millió forinttól kapható itthon a Kia csak és kizárólag elektromos hajtáslánccal készülő újdonsága...","id":"20210622_magyarorszagon_az_akar_kozel_600_loeros_kia_ev6_villanyauto_gyorsan_bele_is_ultunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351f8b40-c292-4cdd-ac0c-90fee55109c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a2ad13-ff0c-41d1-a6b3-d3fe2cd13b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_magyarorszagon_az_akar_kozel_600_loeros_kia_ev6_villanyauto_gyorsan_bele_is_ultunk","timestamp":"2021. június. 22. 07:19","title":"Magyarországon az akár közel 600 lóerős Kia EV6 villanyautó, gyorsan bele is ültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát - állítja az ország tiszti főorvosa.","shortLead":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát...","id":"20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007044e-f051-436e-863f-a047bc073701","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 17:02","title":"Megjelent Szlovákiában a koronavírus delta variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is lesz egy különleges, némiképp egyszerűsített S verzió.","shortLead":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is...","id":"20210623_windows_11_se_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe317f1d-e2d0-49ab-a2f6-f5bfb12ba23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_se_verzio","timestamp":"2021. június. 23. 11:03","title":"Különlegesen egyszerű verzió is jöhet a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]