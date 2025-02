Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","shortLead":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","id":"20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"e0eb1438-04e0-42c1-abd8-87176250f7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","timestamp":"2025. február. 11. 11:46","title":"Márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább. ","shortLead":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább...","id":"20250211_munch-terjeszkedes-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed.jpg","index":0,"item":"a1ebd2b7-1fda-4d19-8f62-a39d3dff7916","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_munch-terjeszkedes-romania","timestamp":"2025. február. 11. 15:26","title":"A Munch felvásárolja romániai versenytársát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","shortLead":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","id":"20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4.jpg","index":0,"item":"34ebe065-a0db-4491-b584-6fb6a1b98226","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","timestamp":"2025. február. 11. 12:52","title":"Így változik a közlekedés a Flórián téri felújítás miatt – térképen mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő botrányokról, az egyház és a politika összefonódásáról, valamint lemondása okairól is.","shortLead":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő...","id":"20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1.jpg","index":0,"item":"72cca078-086f-4829-8781-11ab60088870","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","timestamp":"2025. február. 12. 10:15","title":"Lemondása okáról és az egyházat érintő botrányokról beszélt Tóth Tamás, tavaly ősszel lemondott püspökkari titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","shortLead":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","id":"20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f.jpg","index":0,"item":"41724f3a-6645-4032-9e40-d7195798ef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","timestamp":"2025. február. 11. 07:26","title":"Újabb halálos repülőgép-baleset történt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon nevet, hanem a kormányon, és nem a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel, hanem annak részleges emelése mellett. A kormánymédia lapjában megjelent cikk mindkét hamis állítását azonnal saját maga cáfolja videóval, idézettel.","shortLead":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon...","id":"20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321.jpg","index":0,"item":"02de57bc-cb95-49c2-a962-af92f49e52fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 07:57","title":"A kormánymédia tripla öngóllal támadja a \"Tisza programíróját\" a 13. havi nyugdíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők szerint a párt gazdasági programja nagy veszélyeket rejt a német jólét szemszögéből – írja a hetilap éppen a politikus mai és holnapi budapesti vendégjárása előtt.","shortLead":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők...","id":"20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"926d4f9c-a4e7-4de1-9de7-bd6cd25e9849","keywords":null,"link":"/360/20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 07:44","title":"Der Spiegel-elemzés: Veszélyezteti a német jólétet az AfD programja, a pártelnök messze nem ért úgy a gazdasághoz, ahogy azt előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]