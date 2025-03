Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet nem támogatott, a Fidesz azonban “kiszúrta” az előterjesztést. Az ügy miatt EP-vizsgálat várható, az sem kizárt, hogy valaki belenyúlt az Európai Parlament informatikai rendszerébe.","shortLead":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet...","id":"20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a.jpg","index":0,"item":"bf016aaa-ad76-4fc8-bfcb-87d8e43800b0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:51","title":"Egyre furcsább az egész történet, ami az Európai Parlamentben megesett Magyar Péterrel: eddig még csak példa sem volt ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","shortLead":"Egymillió angol fontra rúgó adósságukat váltotta ki, hogy az uzsora ellen harcoljon.","id":"20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24638842-be9e-4e59-a316-9cd10f381108.jpg","index":0,"item":"ea74bb87-82ec-44de-83a9-05646c8b6672","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_michael-sheen-adossag-hitelcsapda","timestamp":"2025. március. 11. 11:34","title":"A saját pénzéből fizette ki a szomszédai tartozását Michael Sheen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal mérsékelni az árréssapkával. Az intézkedés ráadásul már nem csak a legnagyobb láncokat szorongatja, de így is csak a most februári, 2023 óta nem látott inflációs mértéket tudják majd tartani, ha sikerül. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter már 9-10 százalékos élelmiszer-inflációval számol márciusra, ezt akarják 2 százalékponttal...","id":"20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce4005c2-e3dd-4b0d-ae3e-45ec6fc06e5e.jpg","index":0,"item":"2b48c4c9-ae5f-44c4-ad9f-385703d09e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_arstop-arresstop-arressapka-nagy-marton-inflacio-kiskereskedelem-elelmiszerar-dragulas-aremelkedes","timestamp":"2025. március. 11. 14:15","title":"Nagy Márton is elismeri, hogy az árréssapka alig fogja vissza az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották a hozzájuk fűzött reményt: a rendszerváltás után öt-hat évvel a magyar gazdaság a régió éllovasaként alkalmas volt az egyensúlyt őrző, fenntartható növekedésre. A HVG hamarosan Bokros Lajost is megszólaltatja a leghírhedtebb költségvetési kiigazításról.","shortLead":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották...","id":"20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b.jpg","index":0,"item":"7ccd4f31-91c8-4340-9948-875e39dee7d3","keywords":null,"link":"/360/20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","timestamp":"2025. március. 11. 13:00","title":"A nyíltság nem vált az előnyükre, a megszorítások beégtek a magyar választók emlékezetébe – 30 éves a Bokros-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","shortLead":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","id":"20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d.jpg","index":0,"item":"a23a2ffa-cf0f-4007-baba-642312b7f185","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","timestamp":"2025. március. 12. 16:26","title":"Zsírleszívás tb-kártyára? - Ruszin-Szendi Romulusz inkább fekvőtámaszversenyre hívta ki Szalay-Bobrovniczky Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","shortLead":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","id":"20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"1b78dde5-a903-4ce8-9b0b-a303a91a2755","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","timestamp":"2025. március. 10. 21:54","title":"Egy ember eltűnt, amikor egy teherhajó és egy olajszállító tanker ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","shortLead":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","id":"20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"df0c9668-d84b-4f55-84bf-910557f21c91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. március. 11. 13:14","title":"Felújították az első pályaudvari vécét, Lázár János fényképes bejegyzésben dicsekedett el vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]