Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás egy újabb hatására – arra, hogy a ma még gyakorinak gondolt fajok sincsenek biztonságban, és ők is veszélybe kerülhetnek a jövőben.","shortLead":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás...","id":"20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05.jpg","index":0,"item":"2de903a7-b31b-4630-b718-96f6326e96c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","timestamp":"2025. május. 13. 13:03","title":"A klímaváltozás újabb aggasztó hatása: akár a gyakori madárfajok is veszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","id":"20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc.jpg","index":0,"item":"42fe62f3-eb3a-4e60-a88b-a0b90f8cf1ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","timestamp":"2025. május. 13. 20:41","title":"Benjámin Netanjahu: „Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai címekre.","shortLead":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai...","id":"20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"cdd531f8-29d6-487c-8964-56f1d73dd9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","timestamp":"2025. május. 14. 12:11","title":"Vélhetően orosz megbízásból szabotázsra készülő ukrán férfiakat tartóztattak le Németországban és Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","shortLead":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","id":"20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379.jpg","index":0,"item":"6347dbba-88eb-4782-aff1-b74f4218d96b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","timestamp":"2025. május. 13. 11:43","title":"Szennyezett vizű patakban fürdőzött unokáival az oltástagadó amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","id":"20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50.jpg","index":0,"item":"5f18d029-d6ac-4f01-8335-5b9e2ebb22ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","timestamp":"2025. május. 13. 07:21","title":"Ezért robbannak le mostanság leginkább az autók, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","id":"20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7.jpg","index":0,"item":"371ba5d7-7f28-40b5-9c1b-1658bd2d8604","keywords":null,"link":"/sport/20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","timestamp":"2025. május. 13. 22:56","title":"Megvan az első győzelme, nagy lépést tett az elitben maradás felé a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]