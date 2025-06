Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz az atomsorompó-egyezményből. Németország nem halogathatja tovább hírszerzésének erősítését. Lengyel képviselő támadt egy német kollégájára az Európai Parlamentben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz...","id":"20250613_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"76b43534-a61f-4594-928f-87e541123922","keywords":null,"link":"/360/20250613_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Orbán várható vétója miatt mondhat le az EU a szélsőséges izraeli miniszterek kitiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d3ee34-7d36-49c7-bdbd-f891cb2f0913","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy hazafias szervezet feljelentése után a rendőrök mentek a nőért, akit azóta egy elmegyógyintézetbe zártak.","shortLead":"Egy hazafias szervezet feljelentése után a rendőrök mentek a nőért, akit azóta egy elmegyógyintézetbe zártak.","id":"20250613_rendorok-irkutszk-insta-sztori-orosz-katonak-gyilkosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d3ee34-7d36-49c7-bdbd-f891cb2f0913.jpg","index":0,"item":"802a2002-20b5-45a4-ac3c-27b69b33c8d0","keywords":null,"link":"/elet/20250613_rendorok-irkutszk-insta-sztori-orosz-katonak-gyilkosok","timestamp":"2025. június. 13. 16:24","title":"Elvittek a rendőrök egy nőt Irkutszkban, mert Insta-sztoriban gyilkosozta az orosz katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71ba663-4320-450f-885a-b2090536f388","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori fővárosi Bárka Színház felélesztését is magával hozhatja annak a vállalkozásnak a megalapítása, amely kezdetben a Színház és Film Intézet, valamint a Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum vizsgaműveinek professzionális színházi előadását menedzseli majd.","shortLead":"Az egykori fővárosi Bárka Színház felélesztését is magával hozhatja annak a vállalkozásnak a megalapítása, amely...","id":"20250612_hvg-barka-szinhaz-barka-muhely-csanyi-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71ba663-4320-450f-885a-b2090536f388.jpg","index":0,"item":"dbd4b9ad-01f5-48b4-b1bf-0c5a9bdb4ff1","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-barka-szinhaz-barka-muhely-csanyi-janos","timestamp":"2025. június. 12. 11:03","title":"Bárka Műhely: a színházi legenda újjáéled","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","shortLead":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","id":"20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"c3b3016c-971d-40d1-9eae-b9b2c0e686f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","timestamp":"2025. június. 12. 09:04","title":"G7: Több pénzt zsebelt be külföldről a kormánymédia, mint a független kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e530f871-3a15-4f05-92fe-6171c6a60c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közleményükben azt írták: mivel kiálltak a szerbiai tüntetők mellett, a szponzoraik politikai nyomás miatt kihátráltak mögülük, így az idei lesz az utolsó fesztivál.","shortLead":"Közleményükben azt írták: mivel kiálltak a szerbiai tüntetők mellett, a szponzoraik politikai nyomás miatt kihátráltak...","id":"20250612_Megszunik-az-EXIT-fesztival-Ujvideken-a-szervezok-politikai-nyomasra-hivatkoznak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e530f871-3a15-4f05-92fe-6171c6a60c0b.jpg","index":0,"item":"b6e7f977-9d1c-4539-8150-dbcb75255470","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Megszunik-az-EXIT-fesztival-Ujvideken-a-szervezok-politikai-nyomasra-hivatkoznak","timestamp":"2025. június. 12. 13:59","title":"Megszűnik az EXIT Fesztivál Újvidéken, a szervezők politikai nyomásra hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le a katasztrófa előtt, majd megszakadt a kommunikáció. A katasztrófát egy utas kivételével senki sem élte túl, valószínűleg a házakban tartózkodók között is lehetnek halálos áldozatok.","shortLead":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le...","id":"20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89.jpg","index":0,"item":"08b45c7e-1787-4154-ba06-18865d50b28c","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 11:15","title":"242 emberrel a fedélzetén lezuhant az Air India Londonba tartó gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","id":"20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"dc104cca-30e3-456a-a3c5-e9c1b58d96ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","timestamp":"2025. június. 13. 07:22","title":"Irán dróntámadással torolná meg az izraeli légicsapásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]