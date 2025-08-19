Szergej Lavrov: Oroszország sosem törekedett területek elfoglalására

Oroszország nem utasítja el együttműködés egyetlen formátumát sem az ukrajnai rendezés érdekében, legyen az kétoldalú vagy többoldalú – nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 24 csatornának az MTI beszámolója szerint. Lavrov szerint nem azért van szükség a találkozókra, hogy aztán a sajtó beszámoljon róla, hanem hogy fokozatosan közelebb kerülhessenek a legmagasabb szintű egyeztetéshez.

Miért pont Donbasz kell ennyire az oroszoknak Ukrajnából, és miért tűnik rossz ötletnek átengedni nekik? A nagyorosz birodalmi gondolattól kezdve a gazdasági és nagystratégiai célokon át a felelősségre vonástól való félelemig számtalan oka van annak, amiért Putyin nem engedheti meg magának, hogy ne birtokolja Donyecket és Luhanszkot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máshol kész lenne területi engedményeket tenni az ukránoknak, akik számára Donbasz átadása is végzetes lehet.

Az orosz külügy vezetője arról is beszélt, hogy bármilyen csúcstalálkozót gondosan elő kell készíteni, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt pedig figyelmeztette az ukrajnai orosz kisebbség alkotmányos jogainak tiszteletben tartására. Azt is mondta, hogy Oroszország sosem törekedett egyszerűen területek elfoglalására, a célja az ezeken a területeken élő oroszok védelme.

„Látszott (az alaszkai csúcstalálkozón), hogy az amerikai elnök és csapata (…) őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik akkoriban minden sarkon azt hangoztatták, hogy csak a tűzszünet kell, és utána továbbra is fegyvert fognak szállítani Ukrajnának” – méltatta Donald Trumpot az orosz külügyminisztert.

Ukrajnának tűzszünet kell, és nem békemegállapodás, ezt kell elmagyarázni Trumpnak Európának és Zelenszkij elnöknek taktikusan, türelmesen és kitartóan kell dolgozniuk azon, hogy visszahúzzák az orosz oldalról Donald Trump amerikai elnököt, aki a múlt pénteken késznek mutatkozott szinte valamennyi putyini békefeltétel teljesítésére – véli két ukrán politológus, Szerhij Heraszimcsuk, az Ukrán Prizma elemzőcsoport igazgató-helyettese és Volodimir Feszenko, a Penta igazgatója.

Trump pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal, azután vetődött fel, hogy az orosz elnök Zelenszkijjel is leülhet tárgyalni. Azóta az ukrán fél is jelezte, hogy nyitottak a találkozóra. A béketárgyalások lehetséges helyszíneként Budapest is felmerült, de Svájc is jelezte, hogy készen áll helyet adni a találkozónak.