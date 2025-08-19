Szergej Lavrov: Oroszország sosem törekedett területek elfoglalására
Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov jelezte: Oroszország bármilyen formátumban készen áll tárgyalni az ukrajnai rendezésről. Szerinte nem akarnak területeket elfoglalni, csupán meg akarják védeni az ott élő oroszokat, Donald Trumpot pedig méltatta a Vlagyimir Putyinnal való találkozó megszervezéséért.
HVG
Oroszország nem utasítja el együttműködés egyetlen formátumát sem az ukrajnai rendezés érdekében, legyen az kétoldalú vagy többoldalú – nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 24 csatornának az MTI beszámolója szerint. Lavrov szerint nem azért van szükség a találkozókra, hogy aztán a sajtó beszámoljon róla, hanem hogy fokozatosan közelebb kerülhessenek a legmagasabb szintű egyeztetéshez.
Az orosz külügy vezetője arról is beszélt, hogy bármilyen csúcstalálkozót gondosan elő kell készíteni, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt pedig figyelmeztette az ukrajnai orosz kisebbség alkotmányos jogainak tiszteletben tartására. Azt is mondta, hogy Oroszország sosem törekedett egyszerűen területek elfoglalására, a célja az ezeken a területeken élő oroszok védelme.
„Látszott (az alaszkai csúcstalálkozón), hogy az amerikai elnök és csapata (…) őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik akkoriban minden sarkon azt hangoztatták, hogy csak a tűzszünet kell, és utána továbbra is fegyvert fognak szállítani Ukrajnának” – méltatta Donald Trumpot az orosz külügyminisztert.