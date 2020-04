Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf614f7e-8aa1-4ed0-ab44-8c2cce23b94d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei a francia Devialet-vel együttműködve készítette el új hangszóróját. A gyártó ígérete szerint a Sound X kompakt méretét meghazudtoló akusztikus hangzást nyújt.","shortLead":"A Huawei a francia Devialet-vel együttműködve készítette el új hangszóróját. A gyártó ígérete szerint a Sound X kompakt...","id":"20200407_huawei_sound_x_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf614f7e-8aa1-4ed0-ab44-8c2cce23b94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ae06a-a98e-48d4-aabb-a0429ac63f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_huawei_sound_x_hangszoro","timestamp":"2020. április. 07. 10:03","title":"Nyolc hangszóró dübörög a Huawei Sound X-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","shortLead":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","id":"202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca775850-a5f9-4074-afe4-1ec6b7e3e27c","keywords":null,"link":"/360/202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","timestamp":"2020. április. 07. 12:00","title":"Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","shortLead":"Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.","id":"20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27244b-bbb7-4b29-a6b8-83abaa67a761","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_belevetette_magat_a_munkaba","timestamp":"2020. április. 07. 09:58","title":"Harry herceg és Meghan Markle belevetette magát a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b","c_author":"T. S. ","category":"elet","description":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","shortLead":"A kórházakba még csokoládéból is jut.","id":"20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4abd3be-3a74-4fa9-a997-446ea1ca7d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600ab33-2caf-4a5f-a2b7-fc321df601c5","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Palacsinta_pizza_torta__Szekesfehervaron_onkentesek_etetik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 08. 09:59","title":"Palacsinta, pizza, torta – Székesfehérváron önkéntesek etetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár ilyen fertőzésről még nem tud senki, környezetmérnök kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a SARS-CoV-2 vírus vízben napokig is fertőzhet, és onnan a levegőbe is juthat a vírus. ","shortLead":"Bár ilyen fertőzésről még nem tud senki, környezetmérnök kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a SARS-CoV-2 vírus...","id":"20200407_A_megfelelo_vizkezeles_a_koronavirus_kapcsan_is_kulcsszerepet_jatszhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d48e0-2c70-48da-b386-1804665c8b3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_megfelelo_vizkezeles_a_koronavirus_kapcsan_is_kulcsszerepet_jatszhat","timestamp":"2020. április. 07. 11:43","title":"Vízbe jutva akár napokig fertőzhet a koronavírus, de hatékony a víztisztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","shortLead":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","id":"20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bc5c1c-e94e-49fa-9245-afa2082d8854","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","timestamp":"2020. április. 07. 15:29","title":"Karácsony Gergely is hivatalos a szerdai kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer megbízhatatlan. Budapesten van a legtöbb koronavírusos. Folyamatosan frissülő cikkben számolunk be a magyaroroszági járványhelyzetről.","shortLead":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer...","id":"20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b81d43-f1f0-472d-82c9-ee4a3988cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 08. 07:12","title":"Eddig 58-an haltak bele a koronavírusba Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]