[{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","shortLead":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","id":"20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4389cce9-f905-409d-877c-37fccde3cc5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","timestamp":"2020. április. 14. 19:23","title":"Eljárás indult az ÉkszerTV drága kézfertőtlenítőt értékesítő műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát. Egy egészségügyi szakember szerint sokan valóban nem igényelnek kórházi szintű ellátást, de a kormány eddig nem tett semmit azért, hogy számukra szociális ellátást nyújthassanak. ","shortLead":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt...","id":"20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa0b10f-4954-445d-a7f3-eff9f3bfdbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 20:00","title":"Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","shortLead":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","id":"20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e81861-713c-4f64-a3b6-8a6e77051992","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 05:48","title":"Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást egy tűzeset oltását nézők Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","id":"20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd602b-d828-4c5f-9520-4c9b34ea0193","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","timestamp":"2020. április. 15. 17:50","title":"Aján Tamás kész visszavonulni, de van négy kérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik a korlátozásokat, az unió brüsszeli intézményei távüzemmódban működnek, ám néhány belga specialitás jobb kedvre deríthet bárkit.","shortLead":"Belgium egyike azon országoknak, amelyet a legsúlyosabban érint a járvány, az emberek egyre nehezebb viselik...","id":"20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb37fc-ac4e-4076-a9cd-fc16cac5fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4c1a0-ae80-402b-9396-98918507a9be","keywords":null,"link":"/360/20200414_Szeretettel_Brusszelbol_europai_unio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 13:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Szürreális napokat élnek meg a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]