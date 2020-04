Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Talán egy kivétellel mindannyian szolidárisak voltak a klubelnök és fideszes pártigazgató szerint, aki szerint a vízilabdázók és kézilabdázók is követik majd a labdarúgók példáját.","shortLead":"Talán egy kivétellel mindannyian szolidárisak voltak a klubelnök és fideszes pártigazgató szerint, aki szerint...","id":"20200420_fradi_fizetes_koronavirus_kubatov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865dff98-1cbd-4baf-ad97-765eebf4cbc7","keywords":null,"link":"/sport/20200420_fradi_fizetes_koronavirus_kubatov","timestamp":"2020. április. 20. 09:53","title":"Önként lemondtak fizetésük ötödéről a Fradi focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek forgatókönyveit, mert a válsághelyzetben való működéséről csak levélben érkezik információ az egészségügyi dolgozóknak.","shortLead":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek...","id":"20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb7c3f-438f-4a55-b277-152f02b0d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. április. 19. 12:24","title":"Magyarázatot vár Káslertől a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","shortLead":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","id":"20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edab37e8-7d41-4277-8d60-b8ba17cac057","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","timestamp":"2020. április. 18. 16:58","title":"Elfogták a feltételezett Bajza utcai gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai nyilatkozattal, amiben a rendszerváltás után egy posztkommunista időszak következett.","shortLead":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai...","id":"20200420_fidesz_rendszervaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9591a69-b639-4493-895e-de385b2fb1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_fidesz_rendszervaltas","timestamp":"2020. április. 20. 15:48","title":"A Fidesz nem tud úgy emlékezni a rendszerváltásról, hogy ne jusson eszébe a saját alaptörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","shortLead":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","id":"20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb9a5f-1b39-4c0d-9ab0-5770b941febe","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","timestamp":"2020. április. 18. 16:45","title":"Eddig hat koronavírusos áldozat Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]