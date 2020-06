Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","shortLead":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","id":"20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17cccbb-300f-4eb4-82fe-fbb1b175f0ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","timestamp":"2020. június. 05. 15:07","title":"Jól jött az embereknek az ingyenes parkolás, de nem azért, amiért meghirdették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai sokféleség évtizedek óta tartó romlását, aminek egyik fő oka továbbra is az intenzív gazdálkodás. ","shortLead":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai...","id":"20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4a667-9a9a-47f4-8b84-f86373e34028","keywords":null,"link":"/zhvg/20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","timestamp":"2020. június. 05. 15:15","title":"Eddig kudarcot vallott az EU agrárpolitikája a biológiai sokféleség megőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött a koronavírus-járvány, és a rendezvények mind a virtuális térbe költöztek. A szervezők úgy gondolják, 2021-ben újra lehet majd igazi, fizikai CES-t rendezni, igaz, kicsit más feltételekkel, mint eddig.","shortLead":"Idén januárban még rendben megtartották a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t Las Vegasban, de azután beütött...","id":"20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec400fb-859e-48bb-b919-5d387eeec0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_cta_ces_2021_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. június. 05. 15:08","title":"Újra lesz igazi CES, de új szabályokkal, nagyobb távolságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is. Kormányinfó.","shortLead":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is...","id":"20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c4fe21-49fe-4a81-adba-ad84d295db93","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","timestamp":"2020. június. 04. 09:35","title":"Koronavírus: 590 milliárdot költött a kormány a védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","shortLead":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","id":"20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307229b7-0a7d-417f-bd9f-3e842b999cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"Nem kapnak cafeteriát a székesfehérvári önkormányzat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","shortLead":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","id":"20200604_berlin_prostitucio_sarkad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb7952e-a6f7-4742-8840-ac8a3cea9116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_berlin_prostitucio_sarkad","timestamp":"2020. június. 04. 12:43","title":"Németországban kényszeríthetett prostitúcióra magyar lányokat egy sarkadi banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és...","id":"20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42352514-11f4-4627-931b-a08c09981032","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","timestamp":"2020. június. 05. 14:22","title":"Nemet mondott a Trianon-törvényre a román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","shortLead":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","id":"20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bae97a-3a7e-4a8c-9535-d015e5281b42","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Meghan Markle is megszólalt George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]