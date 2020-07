Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","shortLead":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","id":"20200702_zivatar_hoseg_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed196a7-cc6f-41f1-8e77-7d013663085e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_zivatar_hoseg_idojaras","timestamp":"2020. július. 02. 11:02","title":"Jégeső és viharos szél jön, de közben megmarad a hőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin által korábban bemutatott nukleáris fegyverek okozhattak megnövekedett radioaktív sugárzást néhány napja Finnországban és Svédországban.","shortLead":"Többek szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin által korábban bemutatott nukleáris fegyverek okozhattak megnövekedett...","id":"20200703_oroszorszag_sugarzas_radioaktivitas_szuperfegyver_atomfegyver_poszeidon_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c9b1ae-17c0-4190-976b-d4576dbffa40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_oroszorszag_sugarzas_radioaktivitas_szuperfegyver_atomfegyver_poszeidon_dron","timestamp":"2020. július. 03. 08:33","title":"Az új orosz szuperfegyverek miatt emelkedhetett meg a radioaktivitás szintje Észak-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512809a-c107-4edf-ab8f-804915030b8d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Példátlan pénz- és árucsere: keleti helyett nyugati márka, tej és kenyér, zökkenőmentesen állt át az NDK. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Példátlan pénz- és árucsere: keleti helyett nyugati márka, tej és kenyér, zökkenőmentesen állt át az NDK. A német...","id":"20200701_valutaunio_1990_julius_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2512809a-c107-4edf-ab8f-804915030b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e232251-fa65-4aab-971c-841088bd1c6f","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:15","title":"Valutaunió! Örül Szalámis Tóni és a frankfurti tőzsde is – 1990. július 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","shortLead":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","id":"20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852317e7-9ecf-46dd-9465-17e66940eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","timestamp":"2020. július. 03. 09:21","title":"Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]