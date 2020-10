Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","shortLead":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","id":"20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ebd6c3-fe08-4897-a69d-bfa6fc46e785","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","timestamp":"2020. október. 19. 17:06","title":"A korábbinál is rosszabb állapotban vannak Európa természetes élőhelyei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért lapot is kaphatott volna.\r

","shortLead":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért...","id":"20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfe3c4e-593e-44bf-8cb7-6eaac4032bf0","keywords":null,"link":"/sport/20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","timestamp":"2020. október. 19. 12:17","title":"Agüero lekezelően megragadta az asszisztensnő vállát, mégsem büntetik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","shortLead":"A könnyűzenei világ legfontosabb eseménye négy magyarországi helyszínről és Londonból jelentkezik majd. ","id":"20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f228c-847d-4ccd-8925-29f50e1eda49","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Magyarorszag_virtualis_MTV_European_Music_Awards","timestamp":"2020. október. 20. 13:29","title":"Magyarország lesz az egyik házigazdája a virtuális MTV European Music Awardsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan módszert is élesben alkalmaznak, amivel a hatóságok növelhetik a szűrési kapacitást. Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában.

","shortLead":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan...","id":"20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf85ac5-680f-4260-bb6d-67a35be02492","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","timestamp":"2020. október. 19. 11:23","title":"Míg a PCR-tesztekről megy a vita, fontos változások kezdődtek a magyarországi koronavírus-szűrésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot a parkolóra.","shortLead":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot...","id":"20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f3e7d1-a787-401d-85bb-4a8b9b987b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 17:41","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy gárdonyi parkoló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át Pécsig. ","shortLead":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át...","id":"202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57052987-6822-4cc5-b632-0e8cc477d5de","keywords":null,"link":"/360/202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","timestamp":"2020. október. 20. 12:00","title":"14 hazai városban láthatók a nemzetközi fesztiválok díjazott filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","shortLead":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","id":"20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d40d70-5634-4bd1-8438-f7dead35cd91","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","timestamp":"2020. október. 19. 08:07","title":"Halálra gázoltak egy nőt a zebrán Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]