[{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította róla, hogy kispap korában viszonyt próbált meg kialakítani vele.","shortLead":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította...","id":"20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3e5c6-6dd9-4c96-8712-d8c9d409ce42","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","timestamp":"2020. október. 27. 16:52","title":"Kalocsai gyerekotthon lakóival foglalkozik egy korábban szexuális zaklatással megvádolt pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik újratervezik úgy a földi életet, hogy az fenntartható legyen. ","shortLead":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik...","id":"20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829fb7b-5778-4872-afd3-7e1868f5ad9b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","timestamp":"2020. október. 27. 16:45","title":"Egy sztárépítész szerint megállíthatjuk a klímaváltozást, és erre egy nagyszabású terve is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg. A koronavírus közbeszólt ebbe is.","shortLead":"A hollywoodi díva végakarata az volt, hogy magyar földben nyugodjon, de ez négy évvel a halála után sem valósult meg...","id":"20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c7f8af-e6be-4762-a7b9-1d195db7be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079af178-b843-467b-b046-dfe134d0d682","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Egyelore_egy_nemetorszagi_bank_szefjeben_vannak_Gabor_Zsazsa_hamvai","timestamp":"2020. október. 27. 09:11","title":"Gábor Zsazsa hamvai egy németországi bank széfjében vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","shortLead":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","id":"20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909510f-e55a-47b5-a687-dd8a136cd28c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","timestamp":"2020. október. 26. 21:02","title":"Megérkezett az AC/DC legújabb videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","shortLead":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","id":"20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bfba27-aec3-4f5f-8ad6-8c6c07ab6d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 27. 06:41","title":"Magyarországon az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus, amelyet vasárnap este mutatnak be a Duna televízióban. A filmet beválogatták a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjért versenybe szálló alkotások közé is.","shortLead":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus...","id":"20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0357e1-d0d3-42b5-889c-39cdc68eabe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","timestamp":"2020. október. 27. 09:12","title":"Vasárnap lesz a Pilátus című film a Duna tévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","shortLead":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","id":"20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ded705e-0631-4a2d-b896-2b71a5f8e8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","timestamp":"2020. október. 27. 14:51","title":"Koronavírusos az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]