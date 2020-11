Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45dab57a-1f9c-4588-bef0-3c139a69f866","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tüskevárnál rögzítették az alábbi, igen durva szabálytalanságot bemutató videót.","shortLead":"Tüskevárnál rögzítették az alábbi, igen durva szabálytalanságot bemutató videót.","id":"20201102_Video_Kamionos_szabalytalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45dab57a-1f9c-4588-bef0-3c139a69f866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab485ec-6c4d-4e1b-b86e-72644ac5e6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Video_Kamionos_szabalytalan","timestamp":"2020. november. 03. 07:14","title":"A 8-as főúton hozta a frászt pár autósra egy ámokfutó kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279edfc-8631-4d99-aaf1-ceb60eae0023","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező azt kéri az oktatás felfüggesztését elrendelő SZFE kuratórium tagjától, hogy törölje magát a Színművészeti Főiskola hallgatói köréből, és a közös osztályfotóból.","shortLead":"A színész-rendező azt kéri az oktatás felfüggesztését elrendelő SZFE kuratórium tagjától, hogy törölje magát...","id":"20201102_Most_arultad_el_a_szineszeskudet__Sztarenki_Pal_levele_Ratoti_Zoltannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a279edfc-8631-4d99-aaf1-ceb60eae0023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5cb072-cf75-4647-8593-397bdaed52f6","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Most_arultad_el_a_szineszeskudet__Sztarenki_Pal_levele_Ratoti_Zoltannak","timestamp":"2020. november. 02. 09:06","title":"“Most árultad el a színészesküdet” – Sztarenki Pál levele Rátóti Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kiadta lapunknak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit, amelyekből kiderül, kitől mennyi eszközt vett és mennyiért. A legtöbb pénzt egy olyan cégnél költötték el, amely Orbán Viktor egyik főtanácsadójának köréhez köthető, a legszembetűnőbb pedig az árak közötti összevisszaság: egyetlen olyan azonos típusú gép sincs, amelyet az egyes beszállítók ugyanannyiért adtak el a KKM-nek.","shortLead":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után...","id":"20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6696f8-6992-47e9-8722-57bd48c7113e","keywords":null,"link":"/360/20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 06:30","title":"Megszereztük a listát – így költött el baráti cégeknél tízmilliárdokat a külügy lélegeztetőgépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást? A Duma Aktuál ennek is utánajár, de foglalkozik a mesék hatásával, a Meseország mindenkié című könyv miatt kirobbant viták alapján. ","shortLead":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást...","id":"20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5cc04d-0916-42ca-80b0-d88aa18c1dfb","keywords":null,"link":"/360/20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mi történhetett Semjén Zsolttal azon a pénteken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","shortLead":"Influenzaszerű tünetei vannak, házi karanténba vonult családjával együtt.","id":"20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796d7eb2-bea7-4315-adb6-fd44e9b77fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960b20bd-cae4-4bca-b931-fb478ae7ea5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_koronavirus_fertozes_hoppal_peter_fideszes","timestamp":"2020. november. 01. 12:15","title":"Hoppál Péter miniszteri biztos is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","shortLead":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","id":"20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed9e26-90c5-4203-a8a6-c1a0af906972","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","timestamp":"2020. november. 03. 08:39","title":"Megjöttek az amerikai elnökválasztás első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna szakértője válaszol.","shortLead":"Az Adózóna szakértője válaszol.","id":"20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4bf8d0-c2c3-4da7-be66-e43b17e06f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","timestamp":"2020. november. 01. 22:19","title":"Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]