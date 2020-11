Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnak. A szlovén miniszterelnök egyelőre kételkedik, a magyar mással van elfoglalva.","shortLead":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok...","id":"20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0bfd5c-8046-4d5a-83c6-8ddf0ec46034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:40","title":"Egész Európa gratulál Bidennek és Harrisnek, Orbán egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"","category":"itthon","description":"Orbán a többi uniós vezetőhöz képest későn reagált.","shortLead":"Orbán a többi uniós vezetőhöz képest későn reagált.","id":"20201108_Orban_Viktor_is_gratulalt_Joe_Bidennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3fd45c-157a-48cb-83c0-b51394fd62d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Orban_Viktor_is_gratulalt_Joe_Bidennek","timestamp":"2020. november. 08. 11:27","title":"Orbán Viktor is gratulált Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de39147a-bc53-4a5c-8795-4126bfa922c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nem akarja elismerni a vereséget. ","shortLead":"Donald Trump nem akarja elismerni a vereséget. ","id":"20201107_Trump_visszatert_a_Feher_Hazba_de_nem_azert_hogy_Bidennel_talalkozzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de39147a-bc53-4a5c-8795-4126bfa922c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977d6270-91f0-436e-8f8f-dcb4e6ee9801","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Trump_visszatert_a_Feher_Hazba_de_nem_azert_hogy_Bidennel_talalkozzon","timestamp":"2020. november. 07. 21:55","title":"Trump visszatért a Fehér Házba, de nem azért, hogy Bidennel találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","shortLead":"A fél világ már gratulált az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnökének, a másik fele viszont hallgat. ","id":"20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc46998-2b70-42b2-abf9-54f872a9fc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Putyintol_a_brazil_elnokig__ezek_a_vezetok_nem_sietik_el_hogy_gratulaljanak_Bidennek","timestamp":"2020. november. 08. 15:12","title":"Putyintól a brazil elnökig - ezek a vezetők nem sietik el, hogy gratuláljanak Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","shortLead":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","id":"20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd05c57-3e4e-4030-a433-2356bb6a8aab","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","timestamp":"2020. november. 07. 21:18","title":"Két negatív koronavírusteszttel lehet csak az átmeneti szállókra bekerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: halottaskocsi, Covid-fáradtság, koki, nyugi, fordítás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201108_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63efa343-a138-4879-980d-100f9dd42318","keywords":null,"link":"/360/20201108_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. november. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes Covid-fáradtsága a koki-karneválban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal? ","shortLead":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor...","id":"20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaf674-f2e4-4b50-a718-826e95811799","keywords":null,"link":"/elet/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","timestamp":"2020. november. 09. 12:45","title":"A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben a Twitter helyett.","shortLead":"Közleményben a Twitter helyett.","id":"20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fb135-ad9f-470d-a5c8-ac113b3eac2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","timestamp":"2020. november. 07. 18:08","title":"Itt az ideje a gyógyulásnak - írta közleményében Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]