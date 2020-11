Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","shortLead":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","id":"20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf44e8-6154-4aa1-93a2-24cc9e024315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","timestamp":"2020. november. 25. 09:21","title":"Jön az 1000 kilométeres hatótávú Tesla villanykamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","id":"20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a466e71b-0535-4e98-932e-99ae4cb7dc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 14:17","title":"Az Európai Unió leszerződik 160 millió vakcinára a Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt. A csődbe ment japán gyártó helyett ráadásul az amerikai cég fizetheti a légzsákcseréket.","shortLead":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt...","id":"20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78645a-a8a8-42dc-bdd3-fca4f88da0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","timestamp":"2020. november. 24. 09:20","title":"Közel 7 millió autót érintő visszahívást rendel el a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután döntenek az enyhítésről.","shortLead":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután...","id":"20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d5e323-bf31-424e-b793-0eaaf9c50f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","timestamp":"2020. november. 24. 19:52","title":"A karácsony előtt lazíthatnak a korlátozásokon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b97a29-4db1-4f58-82ac-127d318de9ac","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ennyit a Gyurcsány-szálról és a hisztiről. Az Index a Fideszé - csak a hülye nem tudta eddig. Vélemény. ","shortLead":"Ennyit a Gyurcsány-szálról és a hisztiről. Az Index a Fideszé - csak a hülye nem tudta eddig. Vélemény. ","id":"20201124_Aki_kurvanak_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b97a29-4db1-4f58-82ac-127d318de9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8164f74-c7d6-4cd6-8b8e-6d738b8dc0b2","keywords":null,"link":"/360/20201124_Aki_kurvanak_all","timestamp":"2020. november. 24. 10:00","title":"Tóta W.: Aki kurvának áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]