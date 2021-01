Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","shortLead":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","id":"20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98b2cf-b382-4d7a-a4e6-4e646e709db2","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","timestamp":"2021. január. 17. 11:06","title":"Letartóztattak egy fegyveres férfit, akinél hamisított belépő volt Biden beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104ffc1-4a7c-4811-a5ae-60e9971856fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrasev Nadja Szimbiózis című filmje egy megcsalt nőről szól, aki apró tárgyakat gyűjt azoktól a nőktől, akikkel a férje megcsalja.","shortLead":"Andrasev Nadja Szimbiózis című filmje egy megcsalt nőről szól, aki apró tárgyakat gyűjt azoktól a nőktől, akikkel...","id":"20210117_Ingyen_megnezheto_egy_Oscarjelolesre_eselyes_magyar_kisfilm_andrasev_nadja_szimbiozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9104ffc1-4a7c-4811-a5ae-60e9971856fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85772cff-8fb2-49a9-a56f-bc7efc5ff102","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Ingyen_megnezheto_egy_Oscarjelolesre_eselyes_magyar_kisfilm_andrasev_nadja_szimbiozis","timestamp":"2021. január. 17. 15:39","title":"Ingyen megnézhető egy Oscar-jelölésre esélyes magyar kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést célzó csok támogatás is, amit akár egy többgenerációs ingatlan kialakítására is igénybe lehet venni. A maximum 10 millió forintos állami támogatás azonban nem minden esetben elérhető, emiatt az igénylés előtt érdemes alaposan átgondolni, hol van a legjobb helye a támogatásnak. A Bank360.hu szakértői segítenek eligazodni a tetőtér beépítés feltételeivel kapcsolatban.","shortLead":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést...","id":"20210118_Tetoter_csok_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2684bd34-f5da-4179-98d8-92385ca81e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Tetoter_csok_bank360","timestamp":"2021. január. 18. 07:31","title":"Tetőtér beépítés csokból: mire érdemes odafigyelni annak, aki belevágna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba - derült ki Biden szombati bejelentéséből.","shortLead":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba...","id":"20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba894d17-268e-4807-ac7c-39fc0e0796cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","timestamp":"2021. január. 16. 18:01","title":"Visszatér az amerikai kormányzatba Victoria Nuland, aki többször támadta élesen az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ negyedik legnagyobb autógyára. Az új részvényekkel már a jövő hét elején kereskedni lehet.","shortLead":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ...","id":"20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1a558-fd40-43b5-9adc-b557fedd9bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","timestamp":"2021. január. 16. 17:26","title":"Mától Stellantis, ami korábban Fiat Chrysler és Peugeot Citroen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni, hogy a politikust beengedik-e Oroszországba, illetve őrizetbe veszik-e.","shortLead":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni...","id":"20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eea718-0390-4a83-8a5f-d379e77e79b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","timestamp":"2021. január. 17. 18:43","title":"Megérkezett Moszkvába Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","shortLead":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","id":"20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1cea1-dc58-46da-a95b-e31e17eb52bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","timestamp":"2021. január. 17. 11:01","title":"Müller: A jövő héten kevesebb Pfizer-vakcina érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]