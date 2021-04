Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne tagadni, hogy ezek többségéről azért szívesen lemondanának a nők. Az egyik ilyen változás (lehet) a pluszkilók megjelenése, de jó hír, hogy nem mindenkinél törvényszerű a „formátlanodás”.","shortLead":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne...","id":"remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9280fdbe-a6f9-4230-a8b8-22a9d80e6ab2","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","timestamp":"2021. április. 19. 07:30","title":"Változókor: törvényszerű-e az úszógumik megjelenése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor intézkedést fontolgat az amerikai kormányzat arra az esetre, ha a bebörtönzött Navalnij meghalna.","shortLead":"Egy sor intézkedést fontolgat az amerikai kormányzat arra az esetre, ha a bebörtönzött Navalnij meghalna.","id":"20210419_amerikai_kormany_navalnij_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e13eda8-8f92-4d90-8e1d-758a19408c00","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_amerikai_kormany_navalnij_borton","timestamp":"2021. április. 19. 05:20","title":"Az amerikai kormány szerint következményei lesznek, ha Navalnij meghal a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra növekedő populációjú növényevő faj az erdők gyúlékony aljnövényzetével táplálkozik – hívják fel a figyelmet szakemberek.","shortLead":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra...","id":"20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c997d6-574a-4597-aa1f-11f168cd8be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","timestamp":"2021. április. 17. 20:03","title":"Megeszik a gyúlékony növényzetet, így mentik meg a spanyol erdőket a bölények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b423747e-c1cf-46e0-95c2-eafef5248930","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2021. április. 18. 12:11","title":"Baleset miatt lezárták a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem engedik be hozzá az orvosait. Most a New York Times is állást foglalt az ügyben.","shortLead":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem...","id":"20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b935279-97c5-4db1-bada-260e704dfea4","keywords":null,"link":"/360/20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","timestamp":"2021. április. 18. 09:15","title":"New York Times: Putyin mentse meg Navalnij életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]