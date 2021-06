Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai adatvédelmi biztos, Wojciech Wiewiórowski szerint nem megengedhető az sem, hogy egy mesterséges intelligencia pontozza az embereket az alapján, hogy mennyire jó állampolgárok. ","shortLead":"Az európai adatvédelmi biztos, Wojciech Wiewiórowski szerint nem megengedhető az sem, hogy egy mesterséges...","id":"20210622_arcfelismeres_europaban_europai_unio_adatvedelmi_testulet_adatvedelmi_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1ff98-4c39-484a-9de4-9b736584a36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_arcfelismeres_europaban_europai_unio_adatvedelmi_testulet_adatvedelmi_biztos","timestamp":"2021. június. 22. 10:33","title":"Betiltanák az Európai Unióban az arcfelismerő rendszerek használatát a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire nagyra talán még a készítők sem számítottak: a legtöbb országban még be se mutatták, de már most begyűjtötte az elkészítése árának háromszorosát. És érthető is, hogy miért.","shortLead":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire...","id":"20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568f32b-847d-4ce5-8ece-09f07329bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","timestamp":"2021. június. 22. 20:00","title":"Elképesztően profi rettegésügyi mesterkurzus az év legnagyobb filmsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. Egyre nagyobb a nemzetközi tiltakozás, amit a magyar kormány a liberális mainstream támadásával magyaráz.","shortLead":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket...","id":"20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3896e3-3673-4dcf-bdea-728c97cde351","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","timestamp":"2021. június. 22. 14:11","title":"A német kormány szerint Magyarország sérti az EU értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt. Matolcsy György már nem kritizálta nyíltan a kormány gazdaságpolitikáját, inkább focis hasonlathoz nyúlt.","shortLead":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7db50-b4c4-4717-aa63-942c54793d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","timestamp":"2021. június. 22. 16:41","title":"Matolcsy György fociba csomagolta a kritikáit – vajon kinek a kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még inkább terebélyes lett. Autófronton mindenképpen. ","shortLead":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még...","id":"20210622_Batman_Maybach_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a61d90-2c71-446a-9498-afef7493bb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Batman_Maybach_6","timestamp":"2021. június. 22. 16:24","title":"Hatméteres Maybachban tér vissza Batmanként Michael Keaton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","shortLead":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","id":"20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95560e84-99e4-471a-a925-3f8ead54e2bc","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2021. június. 21. 11:49","title":"Maximum 10 ezer japán szurkolhat egy helyszínen a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szakemberek úgy vélik, hogy eredményeik megnyithatják az utat a személyre szabott zeneterápia előtt. ","shortLead":"A szakemberek úgy vélik, hogy eredményeik megnyithatják az utat a személyre szabott zeneterápia előtt. ","id":"20210621_Mozart_zeneje_bevetheto_az_epilepszias_rohamok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abec462-6341-43dd-86b5-d099f2f4d4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Mozart_zeneje_bevetheto_az_epilepszias_rohamok_ellen","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Mozart zenéje bevethető az epilepsziás rohamok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.","shortLead":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet...","id":"20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff877fbf-9db3-41fa-b767-9b48b07698de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","timestamp":"2021. június. 21. 15:13","title":"Úgy tűnik, internet nélkül nem lehet majd felrakni a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]