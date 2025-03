Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab","c_author":"Cabrera Martin","category":"kultura","description":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét testközelből bemutató Holtversenyt. A színdarab látlelet arról, hová vezet, ha összezárunk egy csapat traumatizált fiatalt, és rájuk erőltetünk némi teljesítménykényszert. Az előadás nemcsak a szülők, hanem a társadalom kollektív felelősségéről is kemény kérdéseket tesz fel. Kritika. ","shortLead":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét...","id":"20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab.jpg","index":0,"item":"cb3d26e0-ac9c-4d02-b6b4-bdeb208f6ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","timestamp":"2025. február. 28. 18:00","title":"„Ússzál tovább fiam, akkor is, ha beledöglesz!” – avagy Magyarország még a Holtversenyt is képes elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump és Zelenszkij találkozóját, a Tate fivérek szabadulását és a vámfenyegetéseket elemzi a világsajtó. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Trump és Zelenszkij találkozóját, a Tate fivérek szabadulását és a vámfenyegetéseket elemzi a világsajtó. Válogatásunk...","id":"20250301_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ff19fc2f-44ba-496d-8f6e-232037fb145d","keywords":null,"link":"/360/20250301_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 01. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Az ellenség a Fehér Házban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni ezt a közvéleménynek, hogy azután könnyebb legyen elfogadtatni az emberi jogok általános felszámolását. Magyar ügyekről írnak amerikai, német és osztrák lapok. ","shortLead":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni...","id":"20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"e0c6480e-f914-4dbe-97a3-55b2aa371570","keywords":null,"link":"/360/20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 28. 10:35","title":"Hatalmas arányban vándorol ki a szürkeállomány Magyarországról – a Pride betiltásáról cikkeznek külföldi lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e0c8a6-fc3e-424c-ba81-3c77682f3686","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit ezúttal a Földet a háttérben meghúzódó Tejútrendszerrel együtt fotózta le.","shortLead":"Don Pettit ezúttal a Földet a háttérben meghúzódó Tejútrendszerrel együtt fotózta le.","id":"20250228_nasa-fold-tejutrendszer-don-pettit-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e0c8a6-fc3e-424c-ba81-3c77682f3686.jpg","index":0,"item":"6f7dd3cf-4ce9-421f-94f2-e73206023eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_nasa-fold-tejutrendszer-don-pettit-foto","timestamp":"2025. február. 28. 12:03","title":"Mint egy idegen bolygó, úgy néz ki a Föld a NASA űrhajósának legújabb képén – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlag- és a mediánnyugdíj is nagyobb mértékben nőtt januárban, mint a hivatalos 3,2 százalékos nyugdíjemelés. De még így sem kapnak túl magas juttatást az idősek.","shortLead":"Az átlag- és a mediánnyugdíj is nagyobb mértékben nőtt januárban, mint a hivatalos 3,2 százalékos nyugdíjemelés. De még...","id":"20250228_januari-nyugdij-adat-ennyit-keresnek-az-idosek-havi-214-ezer-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"491a891f-6cb7-4c68-ac04-f5bdeff5d57b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_januari-nyugdij-adat-ennyit-keresnek-az-idosek-havi-214-ezer-forint","timestamp":"2025. február. 28. 16:30","title":"Megjött a januári nyugdíjadat: az idősek felének 214 ezer forintnál kevesebből kell megélnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden korábbinál „emberibb” lehet. Vannak azonban hátulütői. Például nagyon drága.","shortLead":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden...","id":"20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"19ed8ba2-5805-4229-b72c-a051a9027e6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","timestamp":"2025. február. 28. 09:05","title":"Nagy bejelentést tett az OpenAI: itt az új ChatGPT, amivel már majdnem olyan beszélgetni, mint egy emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","shortLead":"Horváth László eddig a villamos energia ellátásbiztonságáért felelt.","id":"20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"26134c26-ba26-4420-a568-84cd31add208","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Kineveztek-a-kabitoszerugyi-kormanybiztost","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Kinevezték a kábítószerügyi kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után fejezték ki szolidaritásukat Ukrajnával.","shortLead":"Országjárásán reagált a péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a Tisza elnöke. Az ellenzéki politikusok egymás után...","id":"20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"78c04d42-e80c-4ebf-8fcf-48827f72f6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Magyar-Peter-Nem-szeretnenk-az-elso-kozos-orosz-amerikai-gyarmat-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 13:41","title":"Magyar Péter: Nem szeretnénk az első közös orosz-amerikai gyarmat lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]