Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. "Politikailag kényes" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.

"A Kúria egyértelműen és súlyosan beavatkozott a választási eredménybe, miután elvett egy mandátumot a Fidesztől.

A Kúria intellektuálisan nem nőtt fel a feladathoz"

- nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a Pesti Srácoknak. Orbán példátlanul éles kritikáját az váltotta ki, hogy a Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, mely érvénytelenített 4360 levélszavazatot. Vagy azért, mert a borítékon lévő biztonsági csík sérült, vagy mert sima borítékban adták fel a szavazatot. A Fidesz szerint ezt a kérdést nem szabályozza semmilyen törvény, a Kúria szerint viszont igen. Utóbbinak van igaza: a választási eljárásról szóló törvény részletezi a levélben szavazást is, a választó a csomagban két borítékot kap, az úgynevezett belső borítékba kell tenni a szavazólapot, a válaszborítékban pedig visszaküldeni az egészet.

Gulyás Gergely leendő miniszter még futott egy kört az Alkotmánybíróságon is, elégtételt várva, de hiába: a testület elhajtotta arra hivatkozva, hogy a vita eldöntése nem tartozik a hatáskörébe. (A Kúria egyébként megállapította azt is, Pécsen választási csalás történt, a Fidesz érdekében. Ez a választás végeredményét nem befolyásolja, ahogy az NVB elnöke szerint az újraszámolások sem.)

Könnyen lehet, hogy Orbán nyilatkozata az előszele az igazságszolgáltatás átalakításának. A HVG ugyanis úgy tudja, elképesztő ötletei vannak a bíróságokkal kapcsolatban, a bírói függetlenség ellen. Gulyás Gergely szerint viszont nincs kész terv az átalakításokra.

Mindeközben Handó Tündééknél is áll a bál: az Országos Bírósági Hivaal elnökének munkáját ellenőrző testület, az Országos Bírói Tanács szerint törvénytelen és átláthatatlan Handó Tünde bírói kinevezési gyakorlata, mire Handó azzal vágott vissza, az ellenőrző testület létszáma a törvényi szint alá csökkent, így jelen pillanatban nem is működőképes.

Megint harc lesz Brüsszellel

A miniszterelnököt Brüsszelbe rendelte elbeszélgetésre az Európai Néppárt vezetése, és bár Havasi Bertalan sajtófőnök szerint csak arról beszéltek két órát, hogy a jövőre esedékes európai parlamenti választáson hogyan segíti majd a Fidesz a kampányt, a Néppárt elnökének szűkszavú nyilatkozata mást sejtet, Joseph Daul titkársága közölte: nem ez volt az utolsó beszélgetésük, és politikailag kényes ügyekről volt szó. Az előzetes hírek szerint arról akarták kérdezni Orbánt, az újabb kétharmad után tovább építi-e az illiberális demokráciát, és fel akarták hívni a figyelmét a korlátokra is. A Néppárt és Orbán viszonya eddig sem volt zökkenőmentes, erről itt írtunk bővebben.

Közben valóra vált a kormány rémálma, az Európai Bizottság ugyanis olyan költségvetési javaslatot terjesztett elő, amellyel a korrupt országokat meg lehet büntetni uniós pénzek elvételével, a szankció akkor is él, ha az igazságszolgáltatás függetlensége csorbul. Orbán nem aggódik, a várható hatásokkal kapcsolatban sok a kérdőjel, egy szakértő pedig arra utalt, elkésett lehet ez a megregulázási kísérlet, hiszen a kormány amit akart, már megtett az uniós pénzekkel, amiből 2021 után várhatóan amúgy is kevesebb érkezik majd.

Az uniós pályázatokat érintő korrupció szintje kiemelkedően magas, ám az Európa Tanács legfrissebb országértékelését nem ismerhetjük meg, mert a kormány nem engedte nyilvánosságra hozni. Magyarországon kívül Fehéroroszország tett még ugyanígy. Hogy valami szórakoztató is legyen: a Helsinki Bizottság Lúdas Matyi képével illusztrálta azt a hírt, hogy a kormánynak a kormany.hu-n 30 napon át bocsánatot kell kérnie tőle a nemzeti konzultációs kérdőívben leírt hazugságok miatt.

Merre van előre?

Orbán Viktor szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában kijelölte az ország irányát: azt mondta, "régi vágású kereszténydemokráciát" épít, "mi nem vagyunk liberálisok." Kiderült az is, az újabb kétharmad birtokában első lendülettel az Alaptörvényt módosítja majd a Fidesz: újra előveszi a 7. módosítást. Ezt a kvótanépszavazás után írta meg, a többi között az szerepel benne, idegen népesség nem telepíthető be az országba. Ez volt az a módosítás, amelyet a Jobbik csak akkor szavazott volna meg, ha vége a letelepedésikötvény-biznisznek. Ebbe a Fidesz nem ment bele, a tervezet a kétharmados többség hiányában megbukott.

Most viszont megint kétharmada van a Fidesznek, így előveszi a Stop Sorost is, amely alapján a Rogán vezette minisztérium szerint be is lehet tiltani a menekülteket bármilyen formában segítő civil szervezeteket.

Alakul a kormányzati struktúra is: Orbánnak Semjén mellett két helyettese lesz: Varga Mihály pénzügyminiszter és Pintér Sándor belügyminiszter. Lesz egy új, a miniszterelnök alá tartozó kormányiroda, amelyen belül egy egységes hírszerzési központot is létrehoznak. A kormány "pitbulljaként" is ismert Palkovics László sok területért felel, a többi között ő küzd majd Brüsszellel, Rogán Antal megkapja a turizmus felügyeletét. A leendő Emmi-miniszternek, Kásler Miklósnak újabb meghökkentő kijelentése került elő a héten: a férfiak azért halnak meg hamarabb, mert ők élnek a nőkkel.

Emlékeznek még a kormány több intézkedését bíráló anyagra, melyről a kormányközeli készítők azt mondták, nem is Orbánékról szól? Most kiderült, hogy részben mégis. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke, Osztie Sándor azt mondta,

"csupán szerettük volna kifejezni, hogy miközben teljes mértékig helyeseljük az irányokat, értékeljük az országban zajló pozitív folyamatokat, úgy érezzük, tisztulásra is szükség van. (...) Létezik egyfajta hegyes cipős, csőnadrágos, arroganciával párosuló stílus, amin változtatni kell, de a kormány átalakítása azt mutatja, hogy épp ez történik."

Alakul a parlament is, az eddigi elsőből utolsó lesz

Kedden megalakul az új parlament, ám a tempó a régi marad: előzetes figyelmeztetés nélkül több újságíró regisztrációját kapásból elutasították korábbi kitiltásaikra hivatkozva. Kövér László házelnök szerint nem tartották be a szabályokat, valójában a munkájukat végezték, mikor annak idején próbálták Orbánt, illetve Kövért megkérdezni az MNB-alapítványok pénzügyeiről.

Változik a kormánynévsor, így a bársonyszékben ülők arca is. Lázár János volt miniszter a lehető legtávolabb kérte magát a Parlamentben Orbán Viktortól, a néhai Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester helyét foglalja el - jelképesen persze, mert azóta megfeleződött a parlament létszáma. Lázár azt mondta, bukásának sokan drukkoltak belülről is. Nekik is üzent: "visszatértem, maradok, és küzdök tovább." Míg Lázár üzenget, a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter kezd aggódni, az ellenzéki tüntetések rendszeres felszólalója attól tart, összehangolt lejáratókampány indul ellene.

Nemcsak Lázár, hanem jobbkeze is távozik a Miniszterelnökségből: Csepreghy Nándort a századvéges Orbán Balázs váltja. Kósa Lajos, aki a választások előtt belekeveredett az 1300 milliárdos csengeri ügybe, a tárca nélküli miniszterséget - az önkormányzati választási kampányfőnökség mellett - egy bizottsági elnöki poszttal helyettesítheti.

Az ellenzék is lázasan készül az alakuló ülésre: Hadházy Ákos LMP-s politikus kifakadt azon, hogy egyesek túl hamar túltették magukat a választási eredményen, ő például nem megy el az alakuló ülésre. A mandátumát azért felveszi, de a parlamentet illegitimnek tartja. Az MSZP és a Párbeszéd frakciószövetségben vág neki az új ciklusnak, Burány Sándor ejtőernyőzése - szocialistaként a Párbeszéd frakciójához szükséges minimális létszámot biztosítja - 135 millió forint pluszt jelent számukra. Nem megy ennyire simán a hamarosan esedékes időközi önkormányzati választásról szóló egyezkedés: a liberálisok bejelentették, jelöltjük, Szabadai Viktor a közös jelölt az V. kerületben, az MSZP szerint viszont ez így még nem dőlt el.

Az MSZP majálisa mindenesetre fergetegesre sikerült. Kispártnak minisátort?

Valamire való ellenzéki akciója a Momentumnak volt: május elsejére több ezres tüntetést szervezett, az elnök, Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját, majd választás előtti ígéretének megfelelően elnökségi társaival együtt bejelentette lemondását, a pártban hamarosan jön a tisztújítás, azon akár Fekete-Győrék is indulhatnak.

Kordonbontóverseny lesz

Az alakuló ülésre nem csak bent, kint is nagyon készülnek: a tüntetők tüntetéssel, az ellenérdekelt felek kordonokkal. Hogy pontosan mi lesz, egyelőre nem tudni, az utolsó pillanatban a TEK honlapjára kikerült anyag szerint május 8-án 0 órától 11-ig nagyon széles körben lezárják a Kossuth tér térségét, ahol korábban két demonstrációt már jóváhagyott a rendőrség. Elméletileg kora délután is lesz tüntetés.

A parlament köré felállított kordonok lebontását elsőként a Jobbik jelentette be, később a Vajnai Attila vezette Európai Baloldal közölte, ők már hetedikén megérkeznek a csavarkulcsokkal, az ellenzéki tüntetéseket szervező Homonnay Gergely pedig azt írta, valójában ők akartak kordont bontani, a parlament körüli élőlánc megtartásának lehetőségét pedig bírósági ítélet is kimondta.

A tüntetések szervezői közölték, nem hagyják annyiban a dolgot, mindenképpen demonstrálnak kedden, de nagy kérdés, hogy a TEK árnyékában bárki bármihez hozzáfér-e időben.