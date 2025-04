Évtizedeken keresztül állami űrügynökségek és részben az általuk finanszírozott nagyvállalatok terepe volt az űripar. Az elmúlt másfél évtizedben a szenzortechnológia fejlődésével, a műholdfelbocsátás költségeinek csökkenésével és a földmegfigyelési adatokra vonatkozó igények bővülésével azonban radikális fordulat következett be. A new space korát elhozó cégek, mint például a SpaceX, beindították a jelenleg is dinamikusan formálódó piac átalakulását, a korábbinál jelentősen alacsonyabb belépési küszöbbel, hogy a világűr valóban mindenkié lehessen.

Napjainkra eljutottunk odáig, hogy a dollármilliárdos befektetésekhez képest aprópénzből fejleszthető ki egy kisebb méretű műhold (smallsat). Ezek a néhány száz kilogrammos űreszközök költséghatékony megoldást kínálnak a korábban jellemző, több tonnás szatellitek helyett, és kereskedelmi alapon is életképessé teszik a jó üzleti modellre építő vállalatokat, mint amilyen a 4iG Space and Defence (4iG SDT).

Ezért a vállalat 2024-ben elindította HUngarian SATellite Program-ját (röviden HUSAT), amely Kelet-Közép-Európa legnagyobb magánfinanszírozású műholdas fejlesztési projektje. A 2028 végén pályára állítandó első szatellitekkel együtt összesen kilenc eszköz űrbe juttatása szerepel a tervekben: egy geostacionárius telekommunikációs (HUGEO) műhold, valamint 8 darab alacsony Föld körüli pályára (LEO) állítandó smallsat, amelyek közül 6 darab elektro-optikai (HUEOP) és 2 darab szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) érzékelővel rendelkezik majd.

Hazai fejlesztés, globális adatgyűjtés

A smallsat kategóriába tartozó távérzékelő műholdak megfelelő méretűek ahhoz, hogy kifinomult szenzoraikkal és nagy megbízhatóságú fedélzeti rendszereikkel hosszú éveken át jó minőségű űrfelvételeket készítsenek a Föld bármely térségéről. Keringési pályáik sajátosságai miatt ugyanis bolygónk teljes felszínét lefedik, miközben hazánk felett is rendszeresen áthaladnak.

A 4iG SDT teljes értékláncot lefedő űripari portfoliója biztosítja az ehhez szükséges hátteret: az űreszközök fejlesztését, tervezését és tesztelését a Martonvásárban épülő Remtech űrtechnológiai központban, illetve a műholdak üzemeltetését, az adatok feldolgozását és elemzését térinformatikai módszerekkel, valamint azok üzleti hasznosítását is.

Műholdas adatbánya – új korszakot nyit a HUSAT

VHR, azaz very-high resolution szenzorokkal 1 méter/pixel felbontásnál is részletesebb űrfelvételek készíthetők. A különböző hullámhossz-tartományokban gyűjtött adatok az emberi szem által nem látható információkat is tartalmaznak, amelyek kombinálásával a valósszínes megjelenítés mellett hamisszínes képek is előállíthatók. Ezeken pedig látványosan elkülöníthetők például a szántóföldi gabonatípusok, vagy akár az árvíz sújtotta és az elöntéstől megvédett területek.

A mesterséges intelligencia korábban nem látott távlatokat nyit a műholdak, a drónok és a terepi eszközök által gyűjtött referenciaadatok integrált elemzésében. A képeket feldolgozó MI-algoritmusokkal sokkal gyorsabban és pontosabban felismerhetők előre definiált objektumok – például megszámolható az autók száma egy áruház parkolójában, vagy azonosítható a harcijárművek típusa és mozgása.

Szintén az MI segít abban, hogy automatikusan kimutathatók legyenek a különböző időpontban készített felvételek közötti eltérések: a települések beépítettségének növekedése, a külszíni bányák kitermelése, vagy akár az úthálózat változásai. Továbbá a mezőgazdaságban már korai szakaszban azonosítható az aszály, a tápanyaghiány vagy a kártevőfertőzés – mielőtt szabad szemmel látható lenne. De természetesen mindezek a képességek a védelmi felhasználás szempontjából is kiemelt jelentőségűek.

A HUSAT program tehát „térbeli adatgyárként” páratlan mennyiségű információt állít majd elő, amelyeket a vállalat nemcsak hazánkban, hanem elsősorban globálisan tervez értékesíteni. Egy új, exportképes iparág alapjait teremti meg, amely a hazai innovációra és a nemzetközi piac igényeire épít. A világűr ezáltal a magyar gazdasági növekedés egyik új terepévé válhat.