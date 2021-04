A menopauza a ciklus végleges elmaradását jelenti, ami után egy nőnek már nem lehet természetes úton gyermeke. A menstruáció kezdetben általában ritkábban jelentkezik a megszokottnál, ez megfigyelhető lehet már hónapokkal vagy akár évekkel az utolsó vérzés előtt. De az is előfordulhat, hogy hirtelen, egyik napról a másikra szakad vége a menstruációnak. A nők 45-55 éves kora között zajló élettani folyamat a klimax, avagy változókor az öregedés természetes része, amelyet a petefészekhormonok, köztük az ösztrogén szintjének csökkenése jellemez, illetve a petesejtek mennyisége is jelentősen megfogyatkozik.

1. Melyek a leggyakoribb tünetek?

A jellemző testi és lelki tünetek már hónapokkal vagy esetleg évekkel az utolsó menstruáció előtt jelentkezhetnek, és nagyjából még a menopauzát követő négy évben tapasztalhatjuk őket. A legismertebb panaszok a következők:

Szabálytalan ciklus

Hőhullámok

Verejtékezés

Fejfájás

Alvászavar

Hüvelyszárazság

Vizelettartási problémák

Libidócsökkenés

Memória- és koncentrációzavar

Hangulatingadozások

Ingerlékenység

Depresszió

2. Mit tehetünk a hüvelyszárazság ellen?

A változókorban az ösztrogénszint csökkenésével – amely befolyásolja a hüvely falának nedvességét adó váladék termelődését is – sok nőnél jelentkezik a vaginális atrófia, és az azt kísérő hüvelyszárazság: a hüvelyfal elvékonyodik, így veszít a rugalmasságából is. Ilyenkor, különösen ha egyéb zavaró változókori tünetet is tapasztalunk, forduljunk szakemberhez, akivel közösen eldönthetjük, hogy milyen kezelésre van szükségünk: elég-e egy hormonmentes hialuronsavas termék, vagy esetleg a hormonális kúra lesz a megfelelő számunkra.

A hüvelyszárazság kellemetlenséget okozhat szex közben, viszketéshez vezethet, illetve gyakrabban járhatunk következményeként a mosdóba. A hüvelyhám nedvességtartalmának helyreállítására segítségünkre lehet a ránctalanító arckrémek fontos összetevőjeként már jól ismert, hidratáló hatású hialuronsav. A szexuális együttlétek során hüvelyszárazság esetén használhatunk vízbázisú síkosítót, illetve akár a hosszabb előjáték is segíthet. Tisztálkodásra parfümmentes szappant vagy csupán tiszta vizet használjunk a hüvelybemenet környékén. A parfümös, olajos szappanokat és krémeket mindenképpen kerüljük.

3. Hogyan előzzük meg a hőhullámokat?

A hőhullámok rendszerint a „semmiből” törnek ránk: váratlanul erős melegség járja át a testet, az arc és a nyak kipirul és mindez szapora szívdobogással is járhat. Van, akire ritkán, csupán alkalmanként törnek rá a hőhullámok, mások akár naponta többször is átélik a menopauza egyik legkellemetlenebb tünetét, és hosszú éveken át küzdenek vele. A hőhullámok a hormonváltozásokkal vannak összefüggésben, amely a hőháztartást is felborítja. Az, hogy pontosan melyik hormon a felelős mindezért, még bizonytalan, de úgy tűnik, az ösztrogénszint csökkenésével érzékenyebbé válhat a hipotalamusz, amely közreműködik a testhőmérséklet szabályozásában.

Egyénileg eltérő, hogy kinél milyen gyakran és milyen intenzitással jelentkeznek a hőhullámok, és ha nem is tudjuk ezeket teljes mértékben kordában tartani, életmódváltással, valamint egyes ételek és italok elkerülésével mégis csak segíthetünk a helyzeten. A hőhullám alattomos, minden előjel nélkül csaphat le, de a csípős ételek, az alkohol, a koffein, a dohányzás és bizonyos gyógyszerek is kiválthatják. Továbbá a stressz, illetve a szorongás ugyancsak hozzájárulhat a hőhullámok gyakoribb kialakulásához. A réteges öltözködés könnyíthet a nehéz pillanatokon csakúgy, mint az alváshoz használt könnyű paplan, valamint figyeljünk oda a megfelelő testsúly megtartására is. A forró vizes kádfürdőzést és zuhanyozást pedig váltsuk langyos hőmérsékletűre.

A hőhullámok ártalmatlanok, de érdemes róluk az orvosunkkal konzultálni, hiszen általában más tünetekkel együtt jelentkeznek. Elképzelhető, hogy akár egy hormonmentes, gyógynövényalapú gyógyszer is orvosolhatja a panaszokat. Egyes daganatos megbetegedéseknél szintén hormonmentes alternatívát kell keresni.

4. Abbahagyhatom a fogamzásgátlót a menopauza beköszöntével?

Bármilyen fogamzásgátlásra csupán a változókor menopauzát megelőző időszakában van szükség, vagyis csak addig, amíg a menstruációnk végleg meg nem szűnik. Ezután már kizárható a terhesség lehetősége, hiszen nincs többé peteérés, mivel leállt a petefészkek működése. A negyvenes éveik közepén járó nőknél azonban már nem javasolt a fogamzásgátló tabletta szedése a thromboembóliás szövődmény kockázata miatt. A biztonságos együttlétre ilyenkor ugyanúgy figyelni kell: a nemi úton terjedő betegségek megelőzésére ebben az életszakaszban is az óvszer a legjobb választás.

5. A rossz alvásnak a menopauzához van köze?

A klimax idején nem ritka, hogy nehezebben telnek az éjszakák. Az alvászavarok hátterében a hormonális változások állnak, ezek okozzák az ilyenkor gyakori éjszakai verejtékezést is, ami a nappal ránk törő hőhullámokhoz hasonlóan zajlik, és igencsak megzavarja, széttöredezheti az alvásunkat. Az alvászavar a középkorú nőknél pedig nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet: a hormonális változások megnövelhetik a szívbetegségek és a stroke kockázatát, amit a kevés alvás tovább fokozhat. Éppen ezért törekedni kell a kiegyensúlyozott pihenés elérésére: ne legyen túl meleg a hálóban, és nemcsak a kávét kell elhagyni alvás előtt, de például az étcsokoládé is tartalmaz koffeint, így szintén nehezítheti az elalvást. Ezen kívül léteznek természetes alvássegítő gyógyszerek, étrendkiegészítők is, amik csökkentik a tüneteket, viszont mentesen a szintetikus altatók mellékhatásaitól.

Érdekesség, hogy a klimax alatt kiegyenlítődik a horkolás aránya a nemek között, azaz nem kizárólag a párunkéra riadhatunk fel. A horkolás ugyanakkor az alvási apnoe, vagyis az alvás közbeni légzéskimaradás tünete is lehet, ami további kivizsgálást igényel. Ilyenkor hiába alszunk annyi órát, amennyire elvileg a szervezetünknek szüksége van, mégis álmosan, fejfájással ébredünk. Az alvásvizsgálatot ma már otthon is elvégeztethetjük, és ha szükség van rá, megkaphatjuk a megfelelő kezelést.

A változókorhoz közeledve – vagy az első tünetek jelentkezésekor – számos segítség közül választhatunk: mindenképpen forduljunk szakemberhez, hogy megfelelő terápiát találjunk a kellemetlen panaszok megszüntetésére, enyhítésére. Alkalmazhatunk helyi megoldásokat, krémeket egyes tünetekre, hormonmentes, gyógynövényalapú készítményeket vagy igénybe vehetünk hormonális alternatívákat is. Utóbbinál különösen indokolt az orvosi konzultáció, hiszen fontos tájékozódnunk arról, hogy valóban kaphatunk-e hormont a változókori tüneteink kezelésére.