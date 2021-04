Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új lehetőségeket. Sokuknak nincs is idejük rá, hogy az életkoruk felett búslakodjanak: még iskolás korú gyerekeket nevelnek, új párkapcsolatba lépnek, vagy éppen most kezdenek új karrierbe. Hogy mi változott? A nők felismerték, hogy ma már sokkal fontosabb, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, mintsem az, hogy milyen születési évszám áll a személyi igazolványunkban.

A tükör tényleg nem hazudik: azt mutatja, ahány évesnek érezzük magunkat. Ma már a gyerekek kirepülése a családi fészekből nem jelenti az élet kiüresedését, sokkal inkább egy új kezdetet, egy új lehetőséget hoz, amit érdemes kihasználni. Sok nő ilyenkor kezd bele valami igazán bátor dologba: új hivatást választ, egy új hobbit vagy sportot keres, vagy csak egyszerűen belevág, hogy megvalósítsa gyerekkori álmait. Megteheti, hiszen végre jut ideje mindezekre. A hirtelen rázúduló szabadidő pedig korántsem azt jelenti, hogy többé nincs rá szükség, sokkal inkább azt, hogy végre önmagával is foglalkozhat. Hiszen egy ötvenes nő már tudja, mit akar: tisztában van a korlátaival és ismeri a határait. Sokkal tudatosabban építi az életét, és tudatosabban teremti meg a saját boldogságát. Ehhez pedig ha kell, segítséget kér. Mindegy, milyen szakemberre van szüksége – legyen orvos, pszichológus, plasztikai sebész, személyi edző vagy más életmódszakember –, ma már nem szégyen segítséget kérni a klimax sokáig agyonhallgatott témájában sem.

Fontos, hogy tudjuk, mi vár ránk

A menopauza nem ugyanazt jelenti, mint egy évtizede: nők ezrei ismerték fel, hogy a pánik helyett a felkészülés a jó megoldás. Éppen ezért sokan már a harmincas éveik végén keresik, olvassák a témába vágó cikkeket és könyveket, sőt, orvosok és más szakemberek segítségét is kérik a probléma kezeléséhez. Merthogy igenis vannak olyan megoldások, amikkel megelőzhetők vagy hatásosan enyhíthetők az esetleges kellemetlen, változókori tünetek.

Erre (is) a sport és az egészséges életmód a legjobb „csodaszer”: az aerob, vagyis a kardio-gyakorlatok nemcsak a nagyobb mennyiségű kalória elégetésében segítenek, de a szív erősítésében is, míg az anareob, avagy izomerősítő testedzésekkel megelőzhető a 40 éves kor után jellemző izomleépülés. Mindez persze mit sem ér, ha nem változtatunk a rossz szokásainkon: a dohányzás például 5-10 évvel is előbbre hozhatja a változókor beköszöntét, de a túlsúly vagy éppen az egészségtelen táplálkozás sem segít a klimaxos panaszok leküzdésében.

Segítség a teljes élethez

A változókorban megjelenő tünetek kezelése mellett szükséges felkészülni a szervezetben bekövetkező változásokra is. Ebben az időszakban a megfelelő magnézium-, kalcium-, D- és E-vitamin-pótlás is kulcsfontosságú, hiszen leginkább ezek segíthetnek egyensúlyban tartani a szervezet működését, emellett jelentős szerepük van a csontritkulás megelőzésében is. Változókorban fokozott tudatossággal kell eljárni a különböző egészségügyi szűrésekre is, legyen szó nőgyógyászati vagy más, kifejezetten a változókorra szabott speciális vizsgálatokról. A vizsgálatok eredményei nemcsak abban segítenek, hogyan kezeljük a tüneteket, de átfogó képet adnak az egészségi állapotunkról is, így megtudhatjuk, mit tehetünk egészségünk hosszú távú megőrzésének érdekében.

Az orbáncfűtől a botoxig

Persze az egészségügyi kivizsgálás mellett még számtalan más lehetőségünk van arra, hogy ne csak fiatalosak legyünk, hanem annak is érezzük magunkat. A mentális közérzet fenntartása éppen olyan fontos, mint a testi egészségé, ezen pedig leginkább a megfelelő életvitellel és némi természetes praktikával segíthetünk. A mai nők még nem a passzív nyugdíjaséveit töltik ebben az időszakban, nagy részük még gyereket nevel, munkába rohan, esetleg a saját vállalkozását menedzseli. Ebben az életformában pedig nincs helye a hirtelen jött szorongásnak, az alvásproblémáknak vagy a depressziónak. Sokat segíthetnek a gyógynövények – például a jamgyökér, az orbáncfű, a vöröshere, a poloskavész és a zsálya –, amelyek nemcsak külön-külön, hanem speciális gyógynövénykeverékként, tea, esetleg tabletta vagy kapszula formájában is használhatók.

A lélekre azonban nemcsak így hathatunk: ha elégedettek vagyunk a tükörképünkkel, az már magában fél siker. Mindegy, hogy csak a divatot vagy netán az esztétikai beavatkozások trendjét követjük, a lényeg az, hogy büszkén és bátran vállaljuk saját szépségünket és egyediségünket ebben az életszakaszban is, szűkebb vagy tágabb környezetünkben csakúgy, mint akár az online térben. Így tesz például a Neverordinary közösség is, ahol nemcsak az alapító, Iványi Orsolya ajánlja a számára már bevált módszereket, de az aktív közösségi életet élő tagok is segítik és erősítik egymást, bátran és büszkén vállalva korukat és egyediségüket. Iványi Orsolya saját tapasztalataiból kiindulva tudatosan építette fel a negyven feletti nőknek szóló weboldalát, ma pedig már a változókor nagyköveteként nemcsak eseményeket szervez ebben a témában, de a jó példával motiválja is követőit, hogy bebizonyítsa, az életkorunkon nincs mit szégyellni, sőt fontos, hogy azt büszkén vállaljuk.

Jó példával az élen járni

Persze ő és követői egyaránt arról beszélnek, hogy mindezt nem egyszerű elérni, hiszen a változókor beköszöntével nemcsak a testünkkel kell még kitartóbban foglalkoznunk, hanem a mentális egészségünkkel is. Ahogyan a testedzések, a futás vagy a jóga, úgy a lelki tréningek is segíthetnek az újjászületésben. Szerencsére ma már számos könyv, illetve szakember segíthet a helyes út megtalálásában, amennyiben valaki úgy érzi, a negyvenes évei után nehezebben veszi az újfajta akadályokat. Ha pedig felvesszük a kesztyűt, motivációt nyerhetünk akár mások példájából is. Iris Apfel például egyedibb és ragyogóbb manapság, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Bár egész életében különleges jelenség volt, csak 60 évesen jutott el odáig, hogy életigenlését nemcsak a szűk környezetének, hanem a nagyvilágnak is megmutassa, és modell váljék belőle. Az idén századik évébe lépő hölgy saját Instagram-oldalán igazi stílusikonként hirdeti, hogy közel 100 évesen is lehet valaki bohó, vidám és életigenlő. Mert a 100 is csak egy szám, amit bátran kinevethetünk, ha van elég bátorságunk hozzá.