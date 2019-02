Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!

Az alváshackeléssel foglalkozó Dave Asprey kétrészes blogbejegyzését – amelyben elmeséli, hogyan is érhetjük el, hogy testünk kevesebb alvást igényeljen – egy kulisszatitokkal kezdi: hajnali kettő van, mikor bejegyzését írja. Asprey a Szilícium-völgyben dolgozik, nagyjából alelnöki szinthez mérhető pozícióban, vagyis napközben óriási energiát kell befektetnie a munkájába. Másnak ezek után nem maradna ideje és ereje blogolni, de a biohacker Asprey mégis megoldja: kevesebbet alszik, mégis több energiája van.

Ám először egy figyelmeztetés, amit ő is kiemel: keveset aludni veszélyes! A nem megfelelő mennyiségű alvással (ez kevesebb mint 6 órát jelent) felborul a hormonrendszerünk, megváltozik a hangulatunk, nem tudunk koncentrálni, hosszú távon pedig a rossz alvási szokásaink hatással lehetnek a súlyunkra, szívünkre, külsőnkre, sőt, még néhány rosszindulatú daganattípus kialakulásának esélye is megnőhet. Az alvás meghackelését és az alvás mennyiségének csökkentését ezért maga Asprey is csak azoknak ajánlja, akik fizikailag és mentálisan egészségesek. Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?

Először is: aludjunk jobban!

Figyeljünk arra, hogy mit csinálunk lefekvés előtt! Vagyis mit nem csinálunk. Fél órával lefekvés előtt iktassunk ki minden fehér fényt a környezetünkből, mivel ez gátolja az alváshoz szükséges melatonin termelődését. Fehér fényt bocsájtanak ki a monitorok, tévék, okostelefonok. A jó alvás érdekében ezért hanyagoljuk a technológiát! Két órával lefekvés előtt az edzést is felejtsük el, ugyanígy a kávét, teát meg a csokoládét – sőt, legjobb, ha ilyesmit legfeljebb ebédidőig fogyasztunk. Fontos az elalvás időpontjának optimális megválasztása is. Az emberek többsége 22:45 és 23:00 között a legfáradtabb, utána viszont érkezik a nap második kortizol-hulláma, amitől nagyjából hajnali 2-ig ismét aktívak leszünk, és ami szintén meggátolja a pihentető, mély alvást.

Másodszor: aludjunk el gyorsabban!

Bizony, az órákon át való forgolódás is beleszámít az alvásra szánt időbe, így okos döntés lehet azt lerövidíteni. Ennek pedig megvannak a maga módszerei. Dr. Christopher Winter, a Charlottesville-i Neurológia és Alvás Központ szakértője szerint hűvösebb, 15-19 Celsius-fokos környezetben jobban alszunk. Derek Damin, a Louisville-i Allergiaközpont kutatója úgy véli, fontos az is, hogy háziállatainkat tartsuk távol az ágyunktól. Az állatszőr ugyanis allergénként viselkedhet, és bár lehet, hogy azt a mindennapok során nem is érezzük, az elalvást és magát az alvást azonban negatívan befolyásolhatja. Mellesleg ezért kell minél sűrűbben cserélni az ágyneműt, hiszen az abban felgyülemlő por ugyancsak hasonló problémákat okozhat.

Nem csupán a minősége, de a matrac mérete is számít. Dr. Michael J. Breus alvásszakértő szerint az az ideális matracméret, amin középen, háton fekve, mind balra, mind pedig jobbra el tudunk úgy gurulni kényelmesen, hogy a hasunkra fordulhassunk. Az NCBI-n közzétett kutatás szerint pedig egy forró zuhany vagy fürdő után az emberek valóban könnyen alszanak el.

Mit tehetünk azért, hogy szervezetünk kevesebb alvást igényeljen?

Ha heti 3-4 alkalommal mozgunk, szervezetünk jó erőnlétének hála, kevésbé fogunk szenvedni az alváshiánytól, ráadásul annyi energiát emésztünk fel, hogy könnyebben álomba merülünk, és mély, pihentető alvásban lesz részünk. Azt mindannyian tudjuk, hogy a kávé nem a jó alvás záloga, de ha igazán jól és annyira hatásosan akarunk aludni, hogy kevesebb alvással töltött óra is elég legyen életünkben, akkor bizony le kell mondanunk a cigarettáról valamint az alkoholról is. A nikotin gyengíti szervezetünket, emiatt a megfelelő erőnléthez több alvásra lesz szükségünk. Az alkoholtól pedig, bár könnyebben elalszunk, az alvás minősége kifejezetten romlik.

Próbáljunk meg mindig azonos időben elaludni és felkelni! Ez segít biológiai óránknak abban, hogy beálljon az elalvás megszokott időpontjára, ami így könnyebben fog sikerülni. Hasznos lehet, ha bevezetünk egy alvás előtti rituálét: egy idő után az ismétlődő folyamatok álmossá tesznek majd minket.

Nem mindegy az sem, milyen környezetben alszunk. Legjobb, ha úgynevezett fehér zajokkal kiszűrjük a környékből érkező zavaró hangokat: erre a célra ma már számos ingyenes app is rendelkezésünkre áll. Persze ne szóljon egész éjszaka, mert ez könnyen megterhelő lehet az agyunk számára.

Szép fokozatosan!

Ha átlagban 9 órát alszunk, de valamilyen okból – egy rövidebb ideig – hat órás alvásidőre kellene áttérnünk, akkor ne egyik napról a másikra, hanem éjszakáról éjszakára csökkentsük alvásadagunkat. A legjobb lassan haladni: minden héten csökkentsük 20 perccel az alvás mennyiségét. Ezzel mellesleg könnyedén követhetjük azt is, hogy szervezetünk hogyan viseli a kevesebb alvást. Amint valami kényelmetlenséget érzékelünk, például éhesebbek vagyunk, gyengül a memóriánk, megváltozik súlyunk, viselkedésünk, bőrünk, látásunk, azonnal hagyjunk fel a kísérletezéssel, és inkább álljunk vissza a megszokott alvásmennyiségre. Közben pedig támogassuk szervezetünket egészségesebb, energiát adó ételekkel.

Apropó, hat óra alvás: nem véletlenül ezt hoztuk példának, a hat óránál kevesebb pihenéssel ugyanis már az egészségünket veszélyeztetjük.

Csak átmeneti!

Az alvással töltött órák csökkentése mindig csak átmeneti időszakra szólhat. Az emberek 97-99 százalékának hosszú távon napi 8 óra alvásra van szüksége. De mi van a maradék 1-3 százalékkal? Ők, az úgynevezett „rövidalvók” rendelkeznek egy módosult, hDEC2 elnevezésű génnel, amelynek hála csupán néhány óra alvással is jól teljesítenek.

Ha hosszú távon csak 6 órát alszunk naponta, szervezetünk egy idő után úgynevezett „alváscsőd” állapotba kerül: vagyis több alvásra lesz szüksége, mint amennyit biztosítunk neki, ezt pedig jelezni is fogja állandó fáradtsággal és álmossággal.

Néhány hétig tehát fenntartható a napi 6 óra alvás, de hosszú távon mindenképpen törekedni kell az egészséges, 8 órás alvásperiódusok visszaállítására.