Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.

Ma a műanyagok okozzák az egyik legnagyobb gondot, a műanyag szennyezésnek saját szócikke is van a Wikipedia online világenciklopédián. Mivel a műanyagok könnyen megmunkálhatóak, alakíthatóak, igény szerint változtatható a szilárdságuk és a teherbírásuk, számtalan terméket készítenek belőlük. Rengeteg árucikk kerül műanyag csomagolásba, mert ez a leggyorsabb, legkényelmesebb, legegyszerűbb megoldás. Azonban ennek ára van. A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia szerint például tavaly nagyjából 25,8 millió tonna műanyaghulladék keletkezett a kontinensünkön, aminek kevesebb, mint 30 százalékát hasznosították újra – áll az Európia Bizottság közleményében.

Az igény viszont egyre nagyobb rá, hogy ez az arány növekedjen. Az ezredfordulós nemzedék elvárása átformálja a csomagolóanyagok piacát. Az 1980 és 2000 között született emberek felének fontos a fenntartható csomagolás, amiért magasabb árat is kifizetnek. Ez segít a vállalkozásoknak, hogy átgondolják az üzletpolitikájukat, és igyekezzenek 100 százalékosan újrahasznosítható csomagolásban kínálni a termékeiket. A cél eléréséhez kulcsfontosságú, hogy a műanyag csomagolóanyagokat értékes, hatékonyan és eredményesen hasznosítható nyersanyagként kezeljék. Ez azt is jelenti, hogy a „kinyer-legyárt-eldob” („take-make-dispose”) fogyasztási modellt egy körkörös folyamat váltja fel. Ebben pedig a csomagolás minden egyes elemét újra fel lehet használni, akár többször is.

Extra profitlehetőség a gyártóknak

„Az ezredfordulós nemzedék több kérdésben is nagyobb elvárásokkal rendelkezik, mint a korábbi generációk – elvárja például, hogy a termékek az értéklánc egészében fenntartható módon készüljenek. Ez erőteljes üzenet a cégeknek: érdemes megújuló forrásokból, például farostból készülő fenntartható csomagolást használniuk. Ezek az új elvárások újabb és izgalmas lehetőségeket kínálnak a kereskedők és márkatulajdonosok számára az értékesítések és árrések növelésére” – mondta el Tomasz Zebrowski, a papíripar, bioanyagok, faipari termékek és a csomagolóipar területén tevékenykedő és azt újraértelmező Stora Enso vállalat közép-európai csomagolási megoldásokért felelős egységének alelnöke.

Sokat tehetnek az üzletláncok is

2018-ban az ALDI például számos intézkedést vezetett be a kevesebb csomagolóanyag-felhasználás érdekében Magyarországon: többször használatos dobozokaik bevezetése után a zöldség-gyümölcs esetében 4 ezer tonnával csökkentette kartonpapír-felhasználását, és 2019 eleje óta a bio banán csomagolás nélkül érkezik az üzletekbe, ami éves szinten nagyjából 3,5 tonnányi műanyaghulladék-csökkenést jelent. A vállalat a műanyagok felhasználását visszaszorító stratégia részeként kivezetett a hazai kínálatából számos egyszer használatos műanyag terméket, a műanyag fültisztító pálcika esetében például a műanyagot FSC tanúsított papírral helyettesíti.

A műanyag poharak, evőeszközök és szívószálak helyett létezik más lehetőség is. Ma már egyre népszerűbbek, sőt divatosabbak a favillák, fakések és fakanalak, valamint a lebomló vagy akár ehető, búzakorpából készült tányérok is. Egy magyar házaspár a belvárosi éttermük üzemeltetése közben szembesült a vendéglátás közben keletkező műanyag szeméttel, és elegük lett belőle. Környezettudatos megoldást kerestek, így akadtak rá egy skót cégre, ami növényi granulátumokból gyárt vendéglátós és csomagolóanyagokat.

Azt pedig a Tudatos Vásárló oldal osztotta meg, hogyan tehető sokkal könnyebbé a csomagolásmentes vásárlás:

• Tervezzük meg előre a vásárlást: mit szeretnénk venni, és azt mibe fogjuk tenni?

• Tartsunk mindig magunknál néhány vászon- vagy műanyag szatyrot!

• Mérjük le otthon a tárolóedényeink tömegét, majd írjuk vagy ragasszuk rájuk, hány gramm. Így egyszerűbbé válik a boltokban a magunkkal vitt saját edényekkel történő vásárlás.

• Szóljunk előre az eladónak, hogy nem kérünk zacskót, vagy azonnal adjuk a kezébe a saját szatyrunkat/dobozunkat, hogy biztosan abban kapjuk meg a terméket!

• Ne tartsunk mások véleményétől: a többség kedvezően reagál a csomagolásmentes vásárlásra.

Ahogy a portál tesztje is bizonyította, nem kell feltétlenül csomagolásmentes boltba menni a csomagolásmentes vásárláshoz. Ez egyre könnyebben megvalósítható piacon, szupermarketben, pékségben, zöldségesnél, kávé- és teaszaküzletben, vagy a magvakat árusító boltokban. A hulladekmentes.hu oldalon találhatóak olyan helyek, ahol kimérős termékeket árulnak.

Mit tehet egy cég azért, hogy csökkentse a csomagolóanyag felhasználását?

Fizetőssé teszi a műanyag zacskókat. A legtöbben nem szívesen fizetnek ki néhány 10 forintot sem rá, ez pedig drasztikusan lecsökkenti a felhasználásukat.

A gyáron, üzleten, vállalkozási területen belül keletkező hulladék minimalizálásával, szelektív gyűjtésével, illetve újrahasznosításával segíti, hogy a lehető legkevesebb szemét termelődjön. Erre pedig felhívja a munkatársak figyelmét is, esetleg versenyt, játékot hirdet, vagy jutalmat ajánl azoknak, akik tevékenységükkel és/vagy ötletükkel hozzájárulnak a megvalósításhoz.

Fontos a vásárlók, az ügyfelek tájékoztatása is, amivel az adott cég nemcsak a megítélésén javít, de összességében a költségein is csökkent.

Eltűnnek a műanyag táskák az ALDI-nál Az eldobható műanyagok világszinten hatalmas problémát jelentenek. Az ALDI felelős vállalatként számos intézkedéssel kívánja csökkenteni műanyag-felhasználását, így 2019-ben kivezeti kínálatából az egyszer használatos műanyag termékeket, többek között a műanyag evőeszközöket, poharakat, tányérokat és szívószálakat. A vállalat folytatja tovább a „Mellőzni. Újrafelhasználni. Újrahasznosítani” szlogen alatt futó intézkedéseit, miszerint 2025-re a saját márkás termékei esetében 100%-ban újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, illetve 2025-ig 15%-kal csökkenti csomagolóanyag-felhasználását. Az ALDI legújabb döntése következtében kivezeti kínálatából a műanyag bevásárlótáskákat: a jelenlegi készletek kifutása után a jövőben egy biológiailag lebomló anyagból készült táska, illetve csak papír és többször használatos táskák lesznek elérhetők az üzletekben. Az ALDI együtt gondolkodik a vásárlóival, felméréseinek eredményeként törekszik fokozatosan elhagyni a saját márkás termékeiről a műanyag fedőket, időszakosan pedig többször használatos szilikon fedeleket is kínál majd a vevőinek.

