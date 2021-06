Fennállásának 90. évét ünnepli a logisztikával, raktározással és nemzetközi közúti szállítmányozással foglalkozó Raben Group. A Raben család által Hollandiában alapított első vállalata óta ma már Európa 13 országában, köztük Magyarországon van jelen, és rendelkezik saját telephellyel. Az 1931-ben a jelenlegi vezérigazgató nagyapja, Jan W. Raben által gründolt cég kezdetben helyi gazdák termékeit szállította a piacra, ma már átfogó logisztikai megoldásokat kínál a belföldi és nemzetközi disztribúció, a szerződéses logisztika, a tengeri és légi szállítmányozás, a komplett rakományos és intermodális szállítás, valamint a frissáru-logisztika területén, naponta 8500 teherautóval. A Raben Group 2010-ben kezdte meg működését Magyarországon, egyre bővülő raktárkapacitása több tízezer négyzetmétert tesz ki. A magyar leányvállalat fejlődését jól jelzi, hogy a székhelyeként is szolgáló Dunaharasztiban 30 ezer négyzetméternyi új, korszerű raktárterületet adnak át idén, és a meglévő létesítményben is fejlesztéseket végeznek. A hazai és nemzetközi disztribúciós tevékenység további erősítése érdekében Győrben tavaly áprilisban megnyílt egy új, 1800 négyzetméteres, átrakóraktárként is funkcionáló egység. Szintén jelentős mértékben, több mint 10 ezer négyzetméterrel bővült idén a Raben pécsi raktára, amely elsősorban a belföldi közúti szállítmányozási és raktárlogisztikai tevékenységet segíti, illetve legnagyobb helyi partnerének igényeit is kielégíti. A bővítésekkel idén növekszik a cég munkavállalóinak létszáma is, a jelenlegi mintegy 340-ről 400 fölé.