A kutatók, pszichológusok, szociológusok, közgazdászok időről időre megpróbálják megfejteni a szerencse mibenlétét. Két olasz kutató fizikus és egy közgazdász tavaly épp ebben a témában publikálta vizsgálódási eredményét. Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda és Alessio Biondo számítógépes szimulációval próbált a szerencse nyomára bukkanni, és arra jutottak, hogy a legsikeresebb emberek nem szükségszerűen a legtehetségesebbek – egyszerűen csak szerencsésebbek. Képzeletbeli világukban ezer egyént modelleztek, eltérő képességekkel, random bekövetkező szerencsés és szerencsétlen eseményekkel. Úgy vélik, ezek a random szerencsés helyzetek a való életben sem kontrollálhatók, éppúgy, ahogy a szimulációban. De azért van esély arra, hogy befolyásoljuk, ami velünk történik, és nem kell karba tett kézzel várni a dolgok alakulására. Ahogy egyikük fogalmazott: szobába zárva valószínűleg senki sem talál szerencsés lehetőségeket. Egy másik kísérletben három szociológus – Duncan J. Watts, Matthew Sagalnik és Peter Dodds – elsősorban az online piacra fókuszálva vizsgálta azt, hogyan fordulhat elő, hogy egy silány minőségű termék sikeres lesz a piacon, míg egy jó ötlet és egy kiváló darab elbukik. Puszta szerencse ez, vagy valami más is van a háttérben? 2011-ben publikált könyvükben arra jutottak, hogy a korai sikerek és pozitív visszajelzések további sikereket generálnak – akkor is, ha nem feltétlenül megalapozott információkra építenek. Véleményük szerint a tehetséges embernek – ahhoz, hogy szerencsés, majd sikeres legyen – arra is figyelnie kell, hogy megossza a sikereit, így ágyazva meg a soron következőknek. (Hasonlóra hívja fel a figyelmet HVG Extra Businessnek adott interjújában Barabási Albert-László is.)