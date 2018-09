Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még nem kapott külföldi diplomatától olvasói levelet olyan ügyben, amelyben az ország nem is érintett. Szalay-Bobrovniczky Vince épp ezt tette, és hosszú szóváltásba bonyolódott Posenerrel. A német újságíró azt mondja: a levelek nyilvánosságra hozatalának az oka, hogy megmutassa, hogyan gondolkodik a magyar kormány.","shortLead":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még...","id":"20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dff56-b25c-4b09-84a2-cd5da78d24a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:05","title":"Magyar helyettes államtitkár kötött bele a német újságíróba, jött is a pofon postafordultával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF) szerint az első olyan ország lesz, ahol sikerül ezt a kitűzött célt elérni. ","shortLead":"Nepálban alig tíz év alatt megduplázódott a vadon élő tigrisek száma, és ezzel a Természetvédelmi Világszervezet (WWF...","id":"20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf7b5be-4c8e-46ea-bec4-aab77ccb2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cc7e78-f390-4b1c-ac73-94bd67f219ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Nepalban_tiz_ev_alatt_a_ketszeresere_nott_a_vadon_elo_tigrisek_szama","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:04","title":"Nepálban tíz év alatt a kétszeresére nőtt a vadon élő tigrisek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","shortLead":"Legalább 30-40 perc késésre kell készülni kora reggel, mert meghibásodott a veresegyházi váltó.","id":"20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f38b33-847d-4623-bf09-de70ec6c1594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea91580-cfa2-4acc-a5b7-ad41c007e7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kesnek_a_vonatok_a_BudapestVeresegyhazVac_vonalon","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:58","title":"Késnek a vonatok a Budapest–Veresegyház–Vác vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szabályozás jövőre lép életbe.","shortLead":"Az új szabályozás jövőre lép életbe.","id":"20180925_Arat_emel_mielott_vegleg_betiltja_a_muanyag_zacskokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b131a11-a1b9-41d1-aa66-fbb42f34c53e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Arat_emel_mielott_vegleg_betiltja_a_muanyag_zacskokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:35","title":"Árat emel, mielőtt végleg betiltja a műanyag zacskókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső feljegyzésnek mondott dokumentum alapján úgy tűnik, saját embereit is el akarja hallgattatni a keresőóriás.","shortLead":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső...","id":"20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a5c0b-79ee-45a0-a608-7f144297fc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:03","title":"A Google sötét titka? Arra utasítják az alkalmazottakat, hogy töröljék a cenzúrázott keresőről szóló e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b419a952-43d9-4c99-a967-57c1851a9002","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két német hegymászó a Fogarason rekedt, a hegyen kellett tölteniük az éjszakát.","shortLead":"Két német hegymászó a Fogarason rekedt, a hegyen kellett tölteniük az éjszakát.","id":"20180925_Leesett_az_elso_ho_Romania_hegyvidekein_tobb_turistat_is_hegyimentok_hoztak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b419a952-43d9-4c99-a967-57c1851a9002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990cca-262c-455b-beb3-53ca5b996897","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Leesett_az_elso_ho_Romania_hegyvidekein_tobb_turistat_is_hegyimentok_hoztak_le","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:13","title":"Leesett az első hó Románia hegyvidékein, több turistát is hegyimentők hoztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell a szakma jóváhagyása is. Az év végéig tető alá kell hozni a sok vitát kiváltó törvény megfelelően módosított verzióját.","shortLead":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell...","id":"20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a086de0-c95a-4b5c-84c5-da25501d7c8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:45","title":"Bezöldülhet az Alkotmánybíróságon megfeneklett kúttörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]