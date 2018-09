Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl az adott gépre.\r

","shortLead":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl...","id":"20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b2c96-dcac-47a4-9413-93f683a3183e","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:15","title":"Még egyszer elnézést kért a Wizz Air, miután a kormányhivatal milliókra büntette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","shortLead":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","id":"20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d3ae12-5fe3-44b3-8269-dcaa8e7d9f48","keywords":null,"link":"/sport/20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:49","title":"Elsőre nem sikerült megválasztani Kemény Dénes utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld rendszám és a megannyi kedvezmény.","shortLead":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld...","id":"20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442324ce-ce4b-4e1e-a54b-e8b0d790c552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat a Citroen prémium divatterepjárója, az új hibrid DS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőr szólt, hogy ne töltsék meg a gránátvetőt, de egy gyerek mégis megtöltötte, egy másik meg elsütötte. ","shortLead":"A rendőr szólt, hogy ne töltsék meg a gránátvetőt, de egy gyerek mégis megtöltötte, egy másik meg elsütötte. ","id":"20180925_Eljaras_indult_a_rendor_ellen_akinek_a_bemutatojan_elsosok_kilottek_egy_konnygazgranatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7a0f6-9d48-4001-b014-7af592d52d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Eljaras_indult_a_rendor_ellen_akinek_a_bemutatojan_elsosok_kilottek_egy_konnygazgranatot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:33","title":"Eljárás indult a rendőr ellen, akinek a bemutatóján elsősök kilőttek egy könnygázgránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","shortLead":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","id":"20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af6e62-dce5-4612-bd82-8f4692eae59f","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:10","title":"Erdőtűz tombol Toszkánában, ötszáz embert kellett evakuálni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell a szakma jóváhagyása is. Az év végéig tető alá kell hozni a sok vitát kiváltó törvény megfelelően módosított verzióját.","shortLead":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell...","id":"20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a086de0-c95a-4b5c-84c5-da25501d7c8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:45","title":"Bezöldülhet az Alkotmánybíróságon megfeneklett kúttörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most számoltak be a sajtónak.","shortLead":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most...","id":"20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4433e6de-63ab-4fa2-9429-a2c0261151c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:56","title":"A kormányért és Semjén Zsoltért imádkoztak a Papp László Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]