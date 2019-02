Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger.","shortLead":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f619c6e-2fc8-4a86-8235-c9d7960e91e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","timestamp":"2019. január. 31. 12:45","title":"Orbán és Schwarzenegger távoznak Vajna temetéséről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6788ea-d517-476b-9da5-ddf3299e0f55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódik a Magyar Nemzeti Bank a forintosított deviza-jelzáloghitelek miatt.","shortLead":"Aggódik a Magyar Nemzeti Bank a forintosított deviza-jelzáloghitelek miatt.","id":"20190201_Baj_lehet_ha_ujra_noni_kezd_a_forintositott_devizahitelek_torlesztoreszlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6788ea-d517-476b-9da5-ddf3299e0f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6e815e-b48c-42c5-bd67-6ad421007e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Baj_lehet_ha_ujra_noni_kezd_a_forintositott_devizahitelek_torlesztoreszlete","timestamp":"2019. február. 01. 12:27","title":"Baj lehet, ha újra nőni kezd a forintosított devizahitelek törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő egy cikkben szellőztette meg információit arról, hogy hogyan jutott még mélyebb válságba az egészségügy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő egy cikkben szellőztette meg információit arról, hogy hogyan jutott még mélyebb válságba...","id":"20190201_Kunetz_Zsombor_Csutortokon_negy_strokecentrum_sem_tudott_betegeket_fogadni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a831964-6290-4175-8d4f-f54c76e9edd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Kunetz_Zsombor_Csutortokon_negy_strokecentrum_sem_tudott_betegeket_fogadni","timestamp":"2019. február. 01. 12:10","title":"Kunetz Zsombor: Csütörtökön négy stroke-centrum sem tudott betegeket fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10f8095-591b-4a44-8e7e-fb2b52272272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A várakozásokhoz képest megdöbbentően sokan, péntek délután fél 2-ig 24 ezren vettek részt a baloldali előválasztáson, ahol Horváth Csaba és Karácsony Gergely közül lehet kiválasztani az MSZP–Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét. Az érdeklődés a szervezőket is meglepte, akkora a roham, hogy a szavazáshoz szükséges papírok is rendre elfogynak. ","shortLead":"A várakozásokhoz képest megdöbbentően sokan, péntek délután fél 2-ig 24 ezren vettek részt a baloldali előválasztáson...","id":"20190201_Fideszes_trollnak_neztek_a_baloldali_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10f8095-591b-4a44-8e7e-fb2b52272272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14198301-bfe0-482b-b645-5e354307970a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Fideszes_trollnak_neztek_a_baloldali_elovalasztason","timestamp":"2019. február. 01. 14:00","title":"Fideszes trollnak néztek a baloldali előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","shortLead":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","id":"20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb72698-1090-4f4a-954e-fc6bb0bcdb0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","timestamp":"2019. január. 30. 14:50","title":"Varró Dániel: A költészet nyilvános sztriptíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","shortLead":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","id":"20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115ba20f-5eb4-484b-ad7f-0ddd94de9f34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Chatszobákban egyeztethettek titokban nyolc bank üzletkötői a stratégiájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]