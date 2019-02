Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének. Befolyásolhatják az anyagcserénket, de rákot valószínűleg nem okoznak. A boltokban is kapható mesterséges édesítőszerekről már sok mindent tudunk, de még mindig nagyon keveset. Két magyar kutatóval beszélgettünk, hogy választ kapjunk egy életbevágó kérdésre: egy kanál cukrot vagy inkább a „kis fehér pötyit” tegyük a kávénkba?","shortLead":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének...","id":"20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb82ea-603a-4695-93f4-eeb8af2ab87b","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","timestamp":"2019. február. 04. 15:00","title":"Kalóriamentes, és mégsem fogyunk tőle, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt vezetőjét szerette volna levadászni. Az EU testülete azonban őt szeretné a Magyarországot tagjai között nem tudó Európai Ügyészség élére, de országában ennek sokan nem örülnek.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi születési volt romániai főügyészt menesztették hivatalából országában, mivel a román kormányzó párt...","id":"20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c07556-c6a5-4966-87d4-c5a3afe9e4e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Europai_fougyesz_lehet_Laura_Codruta_Kovesi_ha_hazaja_meg_nem_furja","timestamp":"2019. február. 05. 12:00","title":"Románia adhatja az európai főügyészt, bár hazájában nem örülnek ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","shortLead":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","id":"20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9baa3d6-f0e4-4f05-8318-8acdaa52a772","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"A Himalája jegének egyharmada is eltűnhet néhány évtizeden belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a","c_author":"Nyusztay Máté - Czeglédi Fanni","category":"gazdasag","description":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából kiderül: átlag 5 ingatlanjuk van, 10 milliós megtakarításuk, szinte kötelező elem a kincstárjegy és a szántó. ","shortLead":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából...","id":"20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed581b86-ece0-4642-ac4f-ee33bdce64e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 05. 11:55","title":"Fél év alatt milliókat félretenni? – A kormánytagok bizonyítják, hogy minden lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","shortLead":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","id":"20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60c99e3-c2a3-4d30-bfb4-563422f454cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"TGM: Karácsony és Hunvald","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata, a fedélzeten füstöt észleltek.","shortLead":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád-Moszkva járata...","id":"20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357df56-1f17-44ef-8c06-0b1d01b56495","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_Aeroflot_gep__fust_volt_a_kabinban","timestamp":"2019. február. 03. 21:51","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Aeroflot gép - füst volt a kabinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális ügyfelet képviselve.","shortLead":"Nem csitul a FaceTime-botrány: egy kanadai ügyvédi iroda most csoportos pert indít az Apple ellen, rengeteg potenciális...","id":"20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f37537d-4c67-4a4c-92a5-91dddfb3f31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_class_action_csoportos_per_az_apple_ellen_a_facetime_hiba_miatt","timestamp":"2019. február. 03. 23:43","title":"Egyre durvább: csoportos pert indítanak az Apple ellen a FaceTime-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]