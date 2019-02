Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","shortLead":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","id":"20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b681c9-bc4b-40a4-9328-20209a0a5eb8","keywords":null,"link":"/elet/20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2019. február. 28. 11:24","title":"Pásztor Anna zaklatója haláláról: Borzasztóan sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol alvóhelyünk milyensége, hangulata, kényelme. Praktikus tanácsokat adunk a minőségi alvás érdekében.","shortLead":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol...","id":"sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025de19-bfb4-41bf-afef-9315af05d3fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","timestamp":"2019. február. 28. 12:15","title":"Így aludjon jól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.","shortLead":"Hatvan hektáron ég a bozótos aljnövényzet Vecsés határában, a füst veszélyezteti az M0-s forgalmát a Fővárosi...","id":"20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d0de7c-bcda-4f3a-9111-edc94c868ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_bozottuz_m0_vecses_tuzoltok_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 26. 15:39","title":"Bozóttűz veszélyezteti az M0-s forgalmát Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","shortLead":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","id":"20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789aafa-692a-41a0-bf83-4dbdd2eb0c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","timestamp":"2019. február. 27. 14:26","title":"Megmutatták a technológiát, miért tud driftelni egy Lamborghini is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","shortLead":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","id":"20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518ead37-783e-4ec0-98d2-f8def6144bee","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","timestamp":"2019. február. 27. 11:53","title":"Meghalt a Cure és Iggy Pop dobosa, Andy Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164 esetben indítottak eljárást.","shortLead":"Különösen az engedély nélkül tuningolt autókra figyeltek, és 23 esetben intézkedtek is, valamint gyorshajtás miatt 164...","id":"20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a792af8-ea68-4a17-837a-e0d08d7af24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31d033-6482-457d-a00d-6b9201a6a955","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_razzia_gyosulasi_verseny_tuning_auto","timestamp":"2019. február. 26. 14:22","title":"Éjszakai boyracerekre vadászott Budapesten a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","shortLead":"A nő gyilkosa a házban hagyta vasárnap a 10 hónapos kisfiút, akit csak hétfő reggel találtak meg. ","id":"20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893dd6b-581a-4166-9b39-da726f16b262","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egesz_ejszakara_magara_maradt_halott_anyjaval_a_Kajarpecen_meggyilkolt_no_kisfia","timestamp":"2019. február. 27. 08:27","title":"Egész éjszakára magára maradt halott anyjával a Kajárpécen meggyilkolt nő kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]