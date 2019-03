Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","shortLead":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","id":"20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281ca72-df0f-4e19-ba67-4f98bbfe3642","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 18. 07:43","title":"A TEK is vizsgálja az új-zélandi lövöldöző magyarországi útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő feszültséget, az eredmény pedig még őket is meglepte.","shortLead":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő...","id":"20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c8121-daf5-4e2d-8650-13967f2ad863","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","timestamp":"2019. március. 18. 14:33","title":"Soha nem láttak még ehhez foghatót: 1,3 milliárd volt feszültséget mértek egy decemberi viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a139fcce-edee-4124-97ca-76ab4d68d6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","timestamp":"2019. március. 17. 14:24","title":"Megjelentek az első családvédelmi videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben sok nehézséget megélt színésznőnek nagyon sokat jelentett a miniszterelnöki vizit.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben sok nehézséget megélt színésznőnek nagyon sokat jelentett a miniszterelnöki vizit.\r

\r

","id":"20190318_Konnyekig_hatotta_Torocsik_Marit_Orban_latogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a94bd0-87ed-4df2-9376-61aa6cab4953","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Konnyekig_hatotta_Torocsik_Marit_Orban_latogatasa","timestamp":"2019. március. 18. 05:32","title":"Könnyekig hatotta Törőcsik Marit Orbán látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","shortLead":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","id":"20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635be23-0cb4-4562-a0f4-153f9d419163","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","timestamp":"2019. március. 19. 07:22","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: Sosem fogom kiejteni a terrorista nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","shortLead":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","id":"20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cdd667-365b-4c62-b3d1-d4305599377f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","timestamp":"2019. március. 19. 10:03","title":"Van egy kis probléma a nadrágzsebbe, táskába tett Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]