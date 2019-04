Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","shortLead":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","id":"20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76a748d-5198-473a-a178-31108271698b","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","timestamp":"2019. április. 04. 19:34","title":"Két díjat nyert a HVG fotósa a sajtófotó pályázaton - 2018 legjobb képeit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. 