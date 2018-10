Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között a vizes területek 35 százaléka tűnt el a klímaváltozás, a környezetszennyezés, valamint a tengerparti és folyótorkolati régiókban folyó városépítkezések miatt – áll a ramsari egyezmény titkári hivatalának új jelentésében. A vizes területek állat- és növényvilágának 25 százalékát a kihalás fenyegeti.","shortLead":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között...","id":"20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a43ce84-9ff0-4339-95a2-e10ab1250326","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:03","title":"Veszélybe sodorjuk a Földet: drámaian csökken világszerte a vizes területek nagysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán luxusgépen repült Videoton meccset nézni, Garancsi István meghívására. ","shortLead":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán...","id":"20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d95633-588f-493d-b5b6-16699796d5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:57","title":"Orbán luxusrepülése: kétharmad szerint ez korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld vasútállomáshoz, megkönnyítve az utasok dolgát.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg azt javasolja, hogy a 139-es és 140-es buszcsalád mindkét irányban térjen be Kelenföld...","id":"20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b71a317-2456-47e7-bf8c-ee01f4c53ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Cserben_hagyott_utasok_ket_hetre_lezarjak_a_Delit_de_potlobusz_nem_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:15","title":"E héten lezárják a Déli pályaudvart, óriási káosz lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan alkalommal láthattuk színpadon, mégis, igazi meglepetés, hogy szólóalbummal rukkol elő Márton András. Persze veretes hagyománya van a popzene történelmében a dobfelszerelés mögül a mikrofonhoz előrelépő dobosnak – Ringo Starr, Phil Collins, Don Henley, hogy csak néhány nevet említsük. Márton András most első kislemezdalát, a Csak alszom című számot és annak klipjét mutatja be itt a hvg.hu-n, a teljes album, a Szívgárda december elején érkezik.","shortLead":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan...","id":"20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958f3568-a147-4804-a776-20e3a206ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","timestamp":"2018. október. 01. 10:05","title":"Premier: Szólólemezt ad ki Márton András, a KFT dobosa – itt az első dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül, így megússza 25 ezer forintos adófizetési kötelezettséggel.","shortLead":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül...","id":"20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272ad112-b448-4eec-93cb-2367876badd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:27","title":"Betéti társaság kültagja és egyéni vállalkozó: hogyan tovább a nyugdíj után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]