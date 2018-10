Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent tagad, de most egy videón látszik, ahogy a nővel táncol egy night clubban.","shortLead":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent...","id":"20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb82cf0-0b1e-4661-ab52-2e3c3f3ec765","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","timestamp":"2018. október. 05. 18:56","title":"Videón Ronaldo, ahogy az őt erőszakkal vádoló nővel táncol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","shortLead":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","id":"20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9116420e-baae-46f0-83ea-41efee78fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:26","title":"Csaknem 30 millió szál cigarettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46a110c-4344-4ebc-8ac2-dd9a07c2dfa7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Sok országban már évek óta kísérleteznek a tanítás automatizálásával. A nagy kérdés az, hogy átvehetik-e a főszerepet a gépek a hús-vér pedagógusoktól. A HVG Campus Plusz kiadványának cikke.","shortLead":"Sok országban már évek óta kísérleteznek a tanítás automatizálásával. A nagy kérdés az, hogy átvehetik-e a főszerepet...","id":"20181007_robot_oktatas_rendorseg_orban_szabolcs_alpha1pro_codie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46a110c-4344-4ebc-8ac2-dd9a07c2dfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde9248-5e3e-4789-b687-b8518eb3e316","keywords":null,"link":"/elet/20181007_robot_oktatas_rendorseg_orban_szabolcs_alpha1pro_codie","timestamp":"2018. október. 07. 10:00","title":"Tanárrobotok az iskolában − ez nem sci-fi, ez már a jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket győzelemre.","shortLead":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket...","id":"20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc926ec-f6b0-4279-8201-5d9f5d0a8787","keywords":null,"link":"/sport/20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","timestamp":"2018. október. 06. 17:36","title":"Edzőváltás után győzött a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már az 1600-hoz közelít.","shortLead":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már...","id":"20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c748c91-6fa2-4a97-8466-38e401a023c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:37","title":"Indonéz földrengés: gyermekét ölelte a halott anya, amikor megtalálták a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s ezért határt kell szabni a sajtószabadságnak. A politikus osztrák újságíróknak azt is elmondta, hogy a londoni vezetők nem engedték őt 2016-ban a Brexit ellen kampányolni.","shortLead":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s...","id":"20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cd306b-9f4e-420a-b198-3c7ecab37ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","timestamp":"2018. október. 06. 17:07","title":"Juncker – határt kell szabni a sajtószabadságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]