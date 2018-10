Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esztergom közelében fának ütközött, majd kigyulladt egy autó, amelynek vezetője életét vesztette.\r

","shortLead":"Esztergom közelében fának ütközött, majd kigyulladt egy autó, amelynek vezetője életét vesztette.\r

","id":"20181021_Kigyulladt_egy_fanak_hajto_kocsi_a_sofor_eletet_vesztette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c1e614-948d-48ae-935c-518aaafc550b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Kigyulladt_egy_fanak_hajto_kocsi_a_sofor_eletet_vesztette","timestamp":"2018. október. 21. 14:40","title":"Kigyulladt egy fának hajtó kocsi, a sofőr életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen a kormányzati kommunikáció eszköztárában is. Az erő kultusza pedig előhívta azokat, akik a honvédelmi nevelésben látják az egészséges nemzettudat garanciáját. Aki volt úttörő, annak sok minden fájóan ismerős lehet.","shortLead":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen...","id":"20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348aaed9-414d-4400-bb7e-5fc9d7879f95","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","timestamp":"2018. október. 21. 10:00","title":"11. számú Orbán Viktor Úttörőcsapat, vigyázz! Zászlónak tisztelegj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és saját bevallása szerint nagyon unja magát.","shortLead":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és...","id":"20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63772ceb-cb34-47a6-a566-34149d89a83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","timestamp":"2018. október. 22. 17:25","title":"A volt grúz elnök unatkozik, és sokallja a 400 eurós amszterdami rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit az Atlanti-óceán déli részén elterülő Gough-szigeten.","shortLead":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit...","id":"20181022_oriaseger_gough_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f078885-41bc-4900-a897-974f358423a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oriaseger_gough_sziget","timestamp":"2018. október. 22. 15:08","title":"Madarakra vadásznak az óriásegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte javult a levegő minősége.","shortLead":"Országszerte javult a levegő minősége.","id":"20181022_Az_esonek_koszonhetoen_kicsit_mar_jobb_levegot_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf6c81e-33d0-4ad0-8f87-ae2d74b15424","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_esonek_koszonhetoen_kicsit_mar_jobb_levegot_venni","timestamp":"2018. október. 22. 15:16","title":"Az esőnek köszönhetően kicsit már jobb levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","shortLead":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","id":"20181022_theresa_may_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201bf4-ee42-4b8b-a731-4c9221b3e2ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_theresa_may_brexit","timestamp":"2018. október. 22. 20:18","title":"Brexit: már csak az ír-északír határkérdésre nincs válasz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029cea57-f10e-416d-8d13-f6390b574518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két generáció olvashatja együtt a 80-as évekbeli három kultikus kutyakölyök új kalandjait.\r

\r

","shortLead":"Két generáció olvashatja együtt a 80-as évekbeli három kultikus kutyakölyök új kalandjait.\r

\r

","id":"20181021_Brkeing_visszater_a_80as_evek_harom_kutyasztarja_Buco_Szetti_Tacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=029cea57-f10e-416d-8d13-f6390b574518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98a9a7e-2467-4c3e-bf62-532c7485baf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Brkeing_visszater_a_80as_evek_harom_kutyasztarja_Buco_Szetti_Tacsi","timestamp":"2018. október. 21. 14:24","title":"Bréking: visszatér a 80-as évek három kutyasztárja, Bucó, Szetti, Tacsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban, így egy panellakást átlagosan 2, míg egy társasházi téglalakást akár 3 hónap alatt is lehet értékesíteni - közölte az Otthon Centrum.","shortLead":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban...","id":"20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777351c-1d21-4771-a9fe-8f925a36ea16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","timestamp":"2018. október. 22. 08:26","title":"Aki most dob piacra egy panellakást, már karácsonyra a pénzénél lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]