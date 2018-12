Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","shortLead":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","id":"20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e862b15-1750-4082-b470-48bb831aa9bf","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","timestamp":"2018. december. 02. 11:55","title":"Orbán Viktornak is van adventi koszorúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d073ffe2-c36d-4b27-a334-727bcfaec825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, aki le is húzta a WC-n a Bountyját, de vajon miét utálják a britek ennyire a kókuszos édességet? ","shortLead":"Volt, aki le is húzta a WC-n a Bountyját, de vajon miét utálják a britek ennyire a kókuszos édességet? ","id":"20181201_Egy_Bountytol_ennyire_meg_nem_borultak_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d073ffe2-c36d-4b27-a334-727bcfaec825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ae85d6-ed26-47c1-8c7f-2f1512888d62","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Egy_Bountytol_ennyire_meg_nem_borultak_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. december. 01. 17:00","title":"Egy Bountytól ennyire még nem borultak ki Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte a Dorotheum aukcisóház.","shortLead":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte...","id":"20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d69026-5a4e-4418-9223-9d186868acd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","timestamp":"2018. december. 02. 18:15","title":"5 millió eurót adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","id":"20181201_Itt_vannak_az_otos_lotto_neheti_yeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561fbabc-9b58-41f2-9e78-0b9e85476daf","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Itt_vannak_az_otos_lotto_neheti_yeroszamai","timestamp":"2018. december. 01. 19:33","title":"Itt vannak az ötös lottó eheti nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","shortLead":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","id":"20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a39cce2-6176-4e15-acd9-659be9c3c8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","timestamp":"2018. december. 01. 15:52","title":"Tényleg a honvédség gépével utazott Orbán Milánóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon végigsöpört. Véletlenül megtalált kották, amerikai turnék, rajongó uralkodók, éneklő katonák az árokban. Elkalandoztunk a Csendes éj izgalmas történelmében.","shortLead":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon...","id":"feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0e3bf3-5b2f-4f02-bcae-e3f436b94d25","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","timestamp":"2018. december. 01. 11:30","title":"Csendes éj, hangos siker – 200 éves a karácsonyi klasszikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Növeli a csontsűrűséget, különösen nők esetében, és csökkenti a csonttörés kockázatát a rendszeres teafogyasztás – derítették ki kínai kutatók 450 ezer felnőtt adatainak elemzéséből.","shortLead":"Növeli a csontsűrűséget, különösen nők esetében, és csökkenti a csonttörés kockázatát a rendszeres teafogyasztás –...","id":"20181201_rendszeres_teafogyasztas_elonyei_csontsuruseg_novelese_zold_tea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0538b9-d8bb-4708-9967-c01329686ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_rendszeres_teafogyasztas_elonyei_csontsuruseg_novelese_zold_tea","timestamp":"2018. december. 01. 12:03","title":"Gyakran iszik teát? A tudósok most azt mondják, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]