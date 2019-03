© László Ferenc

Jó ideje nyílt titok, hogy az Aston Martin és a Red Bull Advanced Technologies közösen fejleszt egy új generációs sportkocsit, melyet sokáig egyszerűen csak AM-RB 001 néven emlegetett mindenki, és egy ideje már azt is tudni róla, hogy a végleges neve Aston Martin Valkyrie. napokban zajló Genfi Autószalonon pedig már közszemlére is bocsátották a McLaren Speedtail és a Mercedes-AMG One riválisának szánt újdonságot.

Az Adrien Newey F1-sztártervező által megálmodott Valkyrie utasterét a lehető legkisebb méretűre vették, és az aerodinamikának minden korábbinál nagyobb figyelmet szenteltek.



Érdemes megfigyelni az elöl elhelyezett Forma 1-es szárnyszerű légterelőket, illetve azt, ahogy a levegő különlegesen irányított módon lényegében az egész karosszérián áthalad. Leszámítva egyedül talán a pilótafülkét, amit minden irányból körbevesznek az optimalizált légáramlatok.

A különleges aerodinamikai megoldásoknak köszönhetően az alig 1030 kilogrammos hiperautó még a relatíve kisméretű hátsószárny ellenére is olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, ami kanyarokban mintegy 4,5 G-s oldalgyorsulást tesz lehetővé. Ez már komolyan megviseli az edzetlen emberi szervezetet, összehasonlításképp, a McLaren P1 e tekintetben "csak" 2 G-re képes.

A mindössze 150 példányban gyártandó Valkyrieben egy 6,5 literes lökettérforgatú, V12-es szívómotor kap helyet, melyről az azt fejlesztő Cosworth nemrégiben kijelentette, hogy a világ legerősebb turbó-, illetve kompresszor nélküli motorja.



A 11 500-as maximális fordulatszámú erőforrás 1013 lóerőt és 740 Nm-t ad le, ám ehhez még hozzájön az F1-ből érkezett elektromos rásegítéses KERS rendszeres technika, melynek révén az összteljesítményt eléri az 1176 lóerőt.

A mintegy 910 millió forintos listaárú Valkyrie esetében a fejlesztők 400 km/h körüli végsebességről tettek említést, de ami talán ennél is érdekesebb, hogy a kocsival várhatóan kevesebb mint 10 másodperc alatt lehet majd állóhelyzetből 320 km/h-s tempóra gyorsítani.

