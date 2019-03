Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","shortLead":"És mennyire igazuk van, mert ezenkívül valószínű semmi mást nem ért a versenyük. ","id":"20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3e9aff-ced1-486a-8fdf-bd948831677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e78c052-9558-4253-823a-2665b7b9614c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190326_bunetopont_tatabanya_kozuti_versenyzes","timestamp":"2019. március. 26. 17:14","title":"Kreatív cím a rendőröktől: „Büntető pontokért versenyzett” két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","shortLead":"Egyesek szerint ez egy szép gesztus volt a részéről, másokat viszont kiakasztott. ","id":"20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf703580-4c99-49ee-8aa0-5b46d8298380","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Video_Ferenc_papa_nem_hagyta_hogy_megcsokoljak_a_gyurujet","timestamp":"2019. március. 26. 19:43","title":"Videó: Ferenc pápa nem hagyta, hogy megcsókolják a gyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","shortLead":"A Neptunuszon 4-6 évente jön létre egy hatalmas vihar, ami két, de akár hat évig is eltarthat","id":"20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400dcbe9-83a4-4356-a108-32a4d891569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_Oriasi_vihar_volt_a_Neptunuszon_a_Hubble_le_is_fotozta","timestamp":"2019. március. 26. 15:45","title":"Óriási vihar volt a Neptunuszon, a Hubble le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f19955-f45b-493b-9af8-bba136b120db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apjának és az egyház alapítójának is köszönetet mondott.","shortLead":"Az apjának és az egyház alapítójának is köszönetet mondott.","id":"20190327_Tom_Cruise_lanya_a_szcientologiarol_Pont_erre_volt_szuksegem_Isabella_Cruise_Nicole_Kidman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f19955-f45b-493b-9af8-bba136b120db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d8c867-710b-4112-8bce-e8559f297704","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Tom_Cruise_lanya_a_szcientologiarol_Pont_erre_volt_szuksegem_Isabella_Cruise_Nicole_Kidman","timestamp":"2019. március. 27. 16:34","title":"Tom Cruise lánya a szcientológiáról: \"Pont erre volt szükségem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","shortLead":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","id":"20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb2893a-4ab5-4676-846f-70256f612735","keywords":null,"link":"/sport/20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","timestamp":"2019. március. 27. 22:09","title":"A NOB is javasolja, hogy szerepeljen a breaktánc a 2024-es párizsi olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","shortLead":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

\r

","id":"20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93244dbe-23bf-4dc9-8b41-034717d7228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Visszalepett_az_ujpesti_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 10:16","title":"Visszalépett az újpesti közös ellenzéki polgármesterjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]