[{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha meglepő eredményt jósol: az északi városokban szinte ismeretlen fogalommá válik a hűvös, délen pedig a mostaninál is sokkal melegebb idő várható.","shortLead":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha...","id":"20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a219e-07f2-4101-a602-292df1bfca01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","timestamp":"2019. július. 11. 08:33","title":"2050-re úgy megváltozik a klímánk, hogy visszasírjuk majd a régi időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik már frissítettek az iOS 12.3-ra, azok fellélegezhetnek, nem fogja egy iMessage-hiba a telefonjuk teljes összeomlását okozni.","shortLead":"Akik már frissítettek az iOS 12.3-ra, azok fellélegezhetnek, nem fogja egy iMessage-hiba a telefonjuk teljes...","id":"20190709_google_project_zero_imessage_hiba_ios_12_3_frissites_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df17fe9-5e0b-491b-ae0d-f35656be1e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_project_zero_imessage_hiba_ios_12_3_frissites_javitas","timestamp":"2019. július. 09. 12:03","title":"Szövegbombát talált a Google az iPhone-ban, ha még nem tette, gyorsan frissítsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","shortLead":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","id":"20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237836e-1ff4-46bd-98da-2998885da8a2","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 10. 14:32","title":"Üzent a Katasztrófavédelem a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta velük.","shortLead":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta...","id":"20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c669d734-78c1-4b06-8bba-14894421a70b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","timestamp":"2019. július. 10. 17:51","title":"Felháborodott a MÁV, hogy lekapcsoltatták a dolgozókkal a mobilklímát, belső vizsgálatot ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez természetesen a saját eszközeit veti be.","shortLead":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez...","id":"20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaac7552-1ff8-4280-a30b-846cded1c2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","timestamp":"2019. július. 09. 13:03","title":"Belépne az iCloudba, de nem tudja a jelszavát? Ez hamarosan már nem lesz probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]